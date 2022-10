L’Assomption se prépare à « tous les scénarios possibles » en vue de l’arrivée des convois « Dehors la CAQ », qui rouleront ce samedi vers cette municipalité de Lanaudière pour dénoncer la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault. Une première pour cette ville d’environ 24 000 habitants.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On sent que les organisateurs ont un certain leadership sur les manifestants, donc ça nous inspire confiance, mais il peut toujours y avoir des individus avec d’autres intentions. Il faut aussi être prêts à ça », résume le maire de L’Assomption, Sébastien Nadeau, en entrevue avec La Presse.

Il affirme que ses équipes tentent de « cultiver » une relation de respect et d’écoute. « C’est un groupe assez hétéroclite, il y a différents organisateurs et différentes motivations dans certains cas. Quand on regarde le passé récent, on sait que ça peut générer certaines inquiétudes pour nos concitoyens », reconnaît l’élu.

Il fait ainsi directement référence aux « convois de la liberté », ces centaines de poids lourds qui avaient paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines, en janvier et février. Le plus gros centre commercial de la capitale fédérale avait dû fermer durant cette période.

On pense qu’il vaut mieux être surpréparés que pas assez. De cette taille-là, et de cette clientèle-là, on n’a jamais vu de manifestation pareille ici. On n’a pas l’habitude de tout ça. Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption

Par mesure de sécurité, aucun camion ou véhicule clairement identifié à la manifestation ne pourra entrer au centre-ville de L’Assomption, ce samedi. « Depuis l’autoroute 40, les camions vont juste pouvoir entrer par la route 341, et non la 343. On les redirigera ensuite vers un stationnement, où des discours pourront être tenus », explique M. Nadeau à ce sujet. Au centre-ville, dit-il, « on veut quand même garder une mobilité, et de la place pour nos services d’urgence ».

La SQ pourra intervenir au besoin

Jusqu’ici, plus de 1500 personnes ont signifié sur les réseaux sociaux leur intérêt à participer à la manifestation. Des convois « Dehors la CAQ » devraient partir de plusieurs villes pour converger vers L’Assomption, qui est la circonscription de François Legault, le tout à deux jours du vote. Une marche d’environ un kilomètre doit ensuite avoir lieu vers le bureau de circonscription du premier ministre sortant.

À la Sûreté du Québec (SQ), le porte-parole pour les élections, Benoit Richard, confirme que le corps policier sera très présent, soutenu par la police locale de L’Assomption.

On va certainement avoir les effectifs en nombre nécessaire pour intervenir si besoin est. De toute façon, il y a toujours une présence qui s’effectue dans des manifestations. Benoit Richard, porte-parole de la SQ

D’après nos informations, les autorités policières ont évalué plusieurs scénarios au fil de la semaine, dont celui de fermer le centre-ville de façon temporaire, afin d’éviter des débordements potentiels. Mais la limitation des déplacements a finalement été choisie, pour laisser les résidants vaquer à leurs occupations.

« C’est sûr que si les gens sont tous là en même temps dans un lieu donné, c’est plus compliqué. On va surtout adapter nos interventions en fonction du nombre de gens », a illustré M. Richard à ce sujet.

Le maire Sébastien Nadeau, lui, rappelle que les manifestants qui circuleront seront encadrés « en tête, au corps et en queue de peloton ». « Quand tout le groupe sera passé, on va rouvrir la circulation graduellement dans chaque secteur. On aura donc peut-être des fermetures mobiles, mais pas permanentes », illustre-t-il.

Des commerces fermés

Certains commerçants ont déjà annoncé leur intention à la Ville de fermer leurs portes durant la journée de samedi. D’autres, comme des restaurants ou des cafés, pourraient toutefois demeurer ouverts. « Notre but, c’est qu’à 17 h, la manifestation soit terminée et que les gens puissent revenir au cours normal des choses », conclut M. Nadeau.

Sur Facebook, les organisateurs disent vouloir « dénoncer le gouvernement actuel du Québec, majoritairement représenté par la CAQ, pour avoir abusé du motif de la pandémie pour créer des désordres sociaux, humains, émotifs et financiers à la société québécoise ».

Le cabinet du chef de la CAQ avait appelé au calme la semaine dernière, en disant être conscient « que la pandémie a été difficile pour beaucoup de Québécois ». « On a tout fait pour sauver des vies. Les Québécois ont été très solidaires. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour qu’on se sorte de cette pandémie », a soulevé l’attaché de presse Ewan Sauves, sans se prononcer davantage sur les manifestations attendues. « La liberté d’expression est un droit fondamental. Elle doit par contre s’exercer dans le respect, sans intimidation », avait poursuivi M. Sauves.

Chez les conservateurs, le chef Éric Duhaime a indiqué vendredi que « la meilleure façon de manifester contre la CAQ, c’est de voter pour le Parti conservateur du Québec lundi dans les boîtes de scrutin », en réitérant son appel au calme et en souhaitant qu’il n’y ait aucun débordement. Le parti avait déjà assuré n’être « aucunement lié à cette manifestation ».

Avec la collaboration de Mylène Crête, La Presse