(Sherbrooke) Dominique Anglade ne voit pas de problème à une vidéo aux allures d’une publicité négative que le député sortant et candidat Monsef Derraji a publiée mercredi. Le montage a été diffusé dans la foulée des déclarations de François Legault et de Jean Boulet sur l’immigration.

Fanny Lévesque La Presse

Le montage d’un peu plus de deux minutes débute comme si un utilisateur faisait une recherche « l’immigration selon François Legault » sur Google. S’ensuit une série d'extraits de plusieurs déclarations passées et récentes du chef de la Coalition avenir Québec sur l’immigration, ainsi que celles du ministre sortant de l’Immigration lors d’un débat la semaine dernière à Trois-Rivières, qui ont refait surface mercredi.

« Tout le contenu a été écrit par la CAQ, alors je la trouve très bien, cette vidéo », a affirmé jeudi la cheffe libérale Dominique Anglade, de passage à Sherbrooke. La veille, elle ne s’était pas arrêtée devant les journalistes pour commenter le contenu.

Le ton est grave, avec des images en noir et blanc. On met en exergue les mots prononcés par M. Legault comme « chicane », « extrémisme » et « anecdote » sur un fond rouge. L’équipe libérale a confirmé qu’il ne s’agit pas d’une publicité officielle approuvée et payée par le Parti libéral du Québec, mais bien de l’initiative du député sortant de Nelligan, Monsef Derraji. Ce qu’il a lui-même confirmé à La Presse.

Tout ce qui est dans la vidéo, ce sont les propos tenus par la CAQ, les articles qui ont été faits avec François Legault. C’est tout le script de la CAQ qui est là. Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Des candidats libéraux comme Carlos Leitão et Michelle Setlakwe ont partagé la vidéo. Le député sortant et candidat de la CAQ Christopher Skeete a déploré sur Twitter « une campagne de salissage avec tout ce qui est mauvais de la politique américaine ».

« Sérieusement ? », a rétorqué Mme Anglade. « Qu’ils aillent se regarder dans le miroir », a-t-elle tonné.