Propos de Boulet et Legault

« Irresponsables », « dommageables » et « dangereux »

Les adversaires politiques de François Legault dénoncent avec force les nouvelles déclarations du chef caquiste et de son ministre sortant Jean Boulet, sur l’immigration. Ces propos sont « irresponsables », « dommageables » et « dangereux » pour la société, ont-ils accusé. Paul St-Pierre Plamondon va plus loin en affirmant que le chef caquiste est en panique parce qu’il voit une érosion de ses appuis au profit du PQ.