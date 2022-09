Québec a décidé récemment de demander à la Fonderie Horne de la multinationale Glencore d’atteindre, d’ici cinq ans, une moyenne annuelle de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air – c’est tout de même cinq fois plus élevé que la norme québécoise.

(Montréal) Juste avant son départ pour Rouyn-Noranda, François Legault minimise les risques sur la santé de la population associés aux émissions d’arsenic de la Fonderie Horne. « Ce n’est pas aussi dramatique que certains le disent », a-t-il soutenu vendredi matin, tout en lâchant qu’il pensait que la course électorale « se resserrerait plus que ça ».

Tommy Chouinard La Presse

Lors d’une entrevue au 98,5 FM, l’animateur Paul Arcand a questionné le chef caquiste au sujet de la sortie de trois médecins affirmant que la situation n’est pas sécuritaire et le sera seulement lorsque la norme québécoise sera respectée.

« Ça dépend de la définition de sécuritaire, a répliqué M. Legault. Moi, j’invite tout le monde à Rouyn-Noranda à lire rapport de la Santé publique. Ce n’est pas aussi dramatique que certains le disent », a-t-il répondu.

Selon lui, « c’est aux gens de Rouyn-Noranda, ce n’est pas à Gabriel Nadeau-Dubois et pas à nous, de dire ce qui arrive avec la Fonderie Horne ».

« Il y a une décision à prendre par les citoyens de Rouyn-Noranda, parce qu’on parlait de santé mentale tantôt… Demain matin, si 650 employés, et on parle de milliers si on ajoute les emplois indirects, qui perdent leur emploi, il y a des conséquences aussi. »

Québec a décidé récemment de demander à la fonderie de la multinationale Glencore d’atteindre, d’ici cinq ans, une moyenne annuelle de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air – c’est tout de même cinq fois plus élevé que la norme québécoise. Elle avait jusqu’ici l’autorisation de rejeter dans l’air jusqu’à 100 nanogrammes d’arsenic par mètre cube.

François Legault reprend les arguments de l’entreprise qui plaide, comme il l’a lui-même rappelé, que « ce n’est pas faisable à court terme de descendre à trois nanogrammes ».

Au cours de l’entrevue, François Legault a également affirmé que la campagne électorale se déroule mieux que prévu pour lui. « Je pensais que ça se resserrerait plus que ça », a-t-il lancé, soulignant qu’il a pour la première fois quatre adversaires qui lui « rentrent dedans » et sont « sur [son] dos ».

Il a rejeté une réforme du monde de scrutin en plaidant que les Québécois lui « disent de ne pas mettre de l’énergie là-dessus », mais plutôt en économie et en santé, par exemple. « Ça a bien fonctionné, le mode de scrutin, pendant beaucoup d’années au Québec. Ça amène aussi certains avantages, comme une certaine stabilité, comme une capacité pour le gouvernement de faire des changements », a-t-il ajouté. Il s’était engagé en 2018 à réformer le mode de scrutin, une promesse qu’il a rompue au cours de son mandat.

Il a refusé une fois de plus de rendre publiques les données préliminaires qu’il détient sur son projet de tunnel Québec-Lévis. Et du même souffle, il a déclaré que ces données, « ça montre qu’on en a besoin beaucoup » de ce troisième lien.

Contrairement à ce qu’il disait plus tôt dans la campagne, le chef caquiste a répondu qu’il « n’exclut pas » de permettre aux médecins de pratiquer à la fois dans le public et le privé. C’est interdit en ce moment.