(Québec) Le chef du Parti conservateur du Québec demande à tous les partis de s’engager limiter à 20 le nombre de ministres s’ils formaient un gouvernement. Il voudrait réduire le nombre de ministres délégués et remplacerait les responsabilités du Secrétariat à la condition féminine par un ministère de l’Égalité.

Mylène Crête La Presse

« J’aimerais qu’il y ait un ministère de l’Égalité », a-t-il répondu lorsqu’une journaliste lui a demandé si le régime minceur qu’il propose pour un éventuel conseil des ministres signifierait l’abolition du Conseil du statut de la femme et du Secrétariat à la condition féminine.

« Pas juste sur la Condition féminine, mais sur l’ensemble des inégalités qu’il peut y avoir dans notre société, des gens que ce soit en fonction de l’orientation sexuelle, en fonction de leur sexe, en fonction de leurs origines. »

Le chef conservateur estime que « les féministes au Québec devraient même s’enorgueillir qu’on puisse être rendu là dans la réflexion ». « Ça prouve qu’on est une société où on a cheminé depuis les 30, 40, 50 dernières années. »

Il s’est attaqué à la Coalition avenir Québec, qui selon lui, envoie un mauvais signal aux contribuables est aux hauts fonctionnaires avec ses 26 ministres. Il estime que certains postes de ministres délégués comme ceux à la Santé et aux Services sociaux, aux Transports, à l’Éducation et à l’Économie. D’autres ministres pourraient alors cumuler plus d’une fonction.

D’autres détails suivront.