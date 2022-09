« Je pense qu’il est temps que M me Labrie rappelle son monde à l’ordre. Personne n’est au-dessus de la loi », a affirmé mardi la candidate Caroline St-Hilaire de la Coalition avenir Québec.

(Québec) La candidate caquiste dans la circonscription de Sherbrooke, Caroline St-Hilaire, exige que Québec solidaire (QS) rappelle ses bénévoles à l’ordre, alors que des militants distribueraient des dépliants partisans à proximité des lieux de vote.

Alors que les étudiants peuvent voter sur les campus au cours des prochains jours, Mme St-Hilaire dénonce que des membres de l’équipe de sa principale adversaire, la députée sortante Christine Labrie, ne respectent pas selon elle la Loi électorale.

« Je pense qu’il est temps que Mme Labrie rappelle son monde à l’ordre. Personne n’est au-dessus de la loi », a affirmé mardi la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) à La Presse.

Au Québec, « les lieux de vote doivent être neutres et impartiaux. […] La Loi électorale encadre la présence de certaines personnes, ainsi que la publicité partisane sur les lieux d’un bureau de vote », explique Élections Québec.

« Les lieux d’un bureau de vote comprennent le lieu de vote, c’est-à-dire le bâtiment où se trouve le bureau de vote, et tout lieu voisin à partir duquel les électrices et les électeurs pourraient percevoir un signe ou une publicité partisane », ajoute-t-on.

Selon Caroline St-Hilaire, les bénévoles de QS ne respectent pas cette règle. L’équipe caquiste a également affirmé avoir porté plainte auprès du Directeur du scrutin.

« À Québec solidaire, soit qu’ils s’en foutent, soit qu’ils pensent qu’ils sont au-dessus de la loi. Quand Gabriel Nadeau-Dubois nous fait la morale, nous fait la leçon en disant qu’il fait de la politique autrement, j’ai plutôt l’impression que c’est pas mal des vieilles façons de faire », a-t-elle dit.

Du côté de Québec solidaire, le parti rejette ces accusations et affirme qu’il « n’a organisé aucune distribution de tracts dans les pavillons de vote de l’Université de Sherbrooke ».

Lutte serrée dans la région

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Christine Labrie, candidate de Québec solidaire

Le co-porte-parole et chef parlementaire sortant de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, se rendra à nouveau à Sherbrooke, mardi, afin de participer à une activité militante dans la circonscription de Saint-François.

Le parti de gauche met beaucoup d’énergie depuis le début de la campagne dans cette ville de l’Estrie où il tente de maintenir ses acquis dans la circonscription de Sherbrooke, en faisant réélire Christine Labrie, et de ravir la circonscription voisine avec la candidature de Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique.

En présentant l’ex-mairesse de Longueuil et ancienne commentatrice à La Joute, Caroline St-Hilaire, la CAQ déploie également beaucoup d’efforts à Sherbrooke afin de faire élire leur candidate vedette. Selon le site de projections électorales Qc125, Mme St-Hilaire aurait une légère avance (37 %) sur sa rivale solidaire (33 %) dans la course qui les mène au jour du vote, le 3 octobre.