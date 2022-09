L’engouement pour le vote par anticipation se confirme : en deux jours, plus d’un électeur sur cinq a déjà exercé son droit de vote, une hausse marquée par rapport à 2018. Mais surtout, c’est la première fois que la barre des 20 % est franchie sur ce plan.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon les données dévoilées mardi matin par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), 22,92 % des électeurs ont en effet déposé leur bulletin de vote dans l’urne dimanche et lundi, les deux journées qui étaient réservées au vote par anticipation à travers la province. Dans la seule journée de dimanche, 12,57 % des électeurs s’étaient prononcés.

Au total, plus de 1,4 million d’électeurs ont déjà exercé leur droit de vote. Au Québec, c’est la première fois que le taux de participation au vote par anticipation surpasse le seuil des 20 %.

En 2018, 17,93 % des électeurs avaient voté à l’avance, en comptant ces deux mêmes journées ainsi que les votes enregistrés sur les campus et dans les bureaux des directeurs de scrutin dans chaque circonscription. Il s’agit donc d’une hausse de tout près de 5 % par rapport à il y a quatre ans.

En 2014, les Québécois avaient été nombreux à voter par anticipation (19,27 % des électeurs). Mais malgré tout, les signes que la tendance est à la hausse sont clairs : en 2008, seulement 11,8 % de la population s’était rendue aux urnes avant le jour du scrutin.

Joint par La Presse, le DGEQ a indiqué mardi qu’il ne disposait pas d’études à ce jour qui « permettent de dégager des tendances dans le comportement des électeurs ». « Nous ne pouvons pas nous avancer à savoir s’il s’agit d’un déplacement du vote ou d’un indice quant à la participation globale à venir », a expliqué le porte-parole Gabriel Sauvé-Lesiège, au sujet de la hausse du vote par anticipation.

Québec encore au sommet

Fidèles à leur habitude, les électeurs des circonscriptions de la région de Québec demeurent les plus friands du vote par anticipation. C’est Louis-Hébert, avec pas moins de 39,50 % de votes déjà enregistrés, qui remporte la palme, suivie par Lévis (33,77 %) et Chauveau (32,53 %), où le chef conservateur Éric Duhaime tente de se faire élire. Vanier-Les-Rivières (31,94 %) et Charlesbourg (31,74 %) complètent le top-5.

« L’augmentation de la participation électorale est une excellente nouvelle pour la démocratie. C’est aussi, normalement, un signe de volonté de changement de la part de la population », a réagi mardi Éric Duhaime.

À l’autre bout, les circonscriptions d’Ungava (6,96 %) et de D’Arcy-McGee (10,55 %) sont celles où on a le moins voté par anticipation. Les circonscriptions de Jeanne-Mance–Viger (12,44 %), d’Acadie (12,66 %) et Saint-Laurent (12,83 %) semblent aussi peu intéressés par le fait de voter à l’avance.

Rappelons que le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a lui aussi voté par anticipation dimanche, dans sa circonscription de L’Assomption.

Il s’agit du seul chef à avoir procédé ainsi alors qu’en temps normal, les leaders des formations politiques exercent leur droit de vote le jour du scrutin, une occasion pour eux d’inciter les électeurs à se rendre aux urnes en se prêtant eux-mêmes à l’exercice devant les caméras.

Pour ceux et celles qui ne pourront voter le jour du scrutin, le 3 octobre, mais qui souhaitent tout de même se prévaloir de leur droit, il est possible de voter directement dans les bureaux des directeurs de scrutin de chaque circonscription. Ceux-ci seront ouverts mardi et mercredi, de 9 h 30 à 20 h, et jeudi, de 9 h 30 à 14 h.

Avec Vincent Larin