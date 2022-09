PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

18 h 18 : « Plus ils nous attaquent, plus on monte », s’est-il exclamé devant ses partisans réunis dans une salle bondée. Le chef conservateur a profité de l’occasion pour faire le plein d’encouragements. Une 18e journée de campagne attendait Éric Duhaime le lendemain matin.