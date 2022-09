Dominique Anglade terminera sa campagne dans le Nord-du-Québec le dimanche 2 octobre, après un arrêt aux Îles-de-la-Madelaine. La cheffe libérale estime que « c’est un choix qui a du sens » malgré que des châteaux forts soient menacés dans le Grand Montréal.

Fanny Lévesque La Presse

C’était dans l’air depuis quelques jours, mais c’est maintenant confirmé : l’équipe de Dominique Anglade terminera sa campagne le dimanche 2 octobre dans Ungava, dans le Nord-du-Québec, pour soutenir son candidat, Tunu Napartuk, ex-maire de Kuujjuaq. C’est dans ce village nordique que Mme Anglade passera les dernières heures de sa campagne.

Le samedi, elle s’envolera pour les Îles-de-la-Madeleine dans la foulée de la tempête Fiona, qui a malmené le secteur le week-end dernier. C’est Gil Thériault, le directeur de l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec qui défend la bannière libérale dans la circonscription des Îles-de-la-Madeleine. Elle doit aussi faire un saut de puce dans Bonaventure.

« C’est un choix qui a du sens en fin de campagne, on tourne encore dans la région de Montréal, Laval, dans la Montérégie », a fait valoir Mme Anglade lors d’une brève mêlée de presse. La cheffe libérale s’est arrêtée lundi dans Bourassa-Sauvé et dans Saint-Henri–Sainte-Anne où elle tente de se faire réélire. La cheffe libérale est menacée dans sa propre circonscription alors que la CAQ et Québec solidaire la talonnent.

Les voyants sont au rouge dans plusieurs châteaux forts libéraux comme Maurice-Richard, Verdun et Anjou–Louis-Riel.