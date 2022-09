Duhaime veut hausser la limite de vitesse des véhicules tout-terrain et des motoneiges

(La Tuque) À l’instar des automobiles sur les autoroutes, les véhicules tout-terrain (VTT) et les motoneiges devraient pouvoir rouler 20 km/h de plus dans les pistes du Québec, selon Éric Duhaime. Cette proposition porterait la vitesse maximale d’un VTT à 70 km/h et d’une motoneige à 90 km/h.