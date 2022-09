(Fatima, Îles-de-la-Madeleine) Après avoir constaté les dégâts laissés par la tempête Fiona aux Îles-de-la-Madeleine, François Legault a promis lundi 100 millions de dollars supplémentaires pour aider les municipalités à lutter contre l’érosion des berges s’il est réélu. Il n’y a pas une part réservée exclusivement à l’archipel alors que le chef caquiste reconnaît que c’est là où les besoins sont « les plus pressants ».

Tommy Chouinard La Presse

En 2020, à titre de maire des Îles-de-la-Madeleine, son candidat Jonathan Lapierre réclamait, en compagnie du député péquiste Joël Arseneau, 80 millions en dix ans pour adapter les Îles aux changements climatiques. Le gouvernement Legault lui a accordé 16 millions depuis.

Avec son chapeau de premier ministre, François Legault a eu une rencontre avec le maire intérimaire Gaétan Richard. Il lui a fait un état des lieux des dommages causés par la tempête (sur la route 199 dont la structure serait affectée à certains endroits, au réseau d’aqueduc, à l’église, sans compter des résidences et des commerces).

Un bureau d’indemnisation ouvrira mardi. Une consultation publique se tiendra ce jour-là, en soirée, pour les résidants et les commerçants.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE François Legault a promis lundi 100 millions de dollars supplémentaires pour aider les municipalités à lutter contre l’érosion des berges s’il est réélu.

Le maire intérimaire a fait valoir l’efficacité des travaux d’enrochement au secteur historique de La Grave, dans le sud de l’archipel. « Juste pour vous donner une idée, des gens de l’autre bord de la rue avaient placardé leur commerce avec du contreplaqué parce qu’ils se disaient qu’avec toutes les roches, ça va sortir et ça va se ramasser partout. Mais il n’y a pas eu de dégâts ; la vague a frappé et est restée du côté de l’enrochement », a expliqué Gaétan Richard.

Puis François Legault a remis son chapeau de chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour rencontrer des sinistrés en compagnie de son candidat, notamment dans le secteur de La Grave. Un directeur des travaux de la municipalité, Jean Hubert, lui a expliqué qu’« il y avait énormément de sceptiques au sujet de l’enrochement », mais ils ont été confondus puisque le pire a été évité.

« Honnêtement, non, je ne pensais pas que ça ferait la job », a reconnu Linda Lebel, propriétaire d’une chocolaterie. « Je suis bénie. Ça a frappé, mais j’ai été chanceuse. Ça fait deux jours qu’on travaille, on lave à l’eau de javel et au moins, c’est fait », a-t-elle dit, tout en ajoutant que des équipements ne fonctionnent plus et que sa terrasse a été lourdement endommagée. « Une chance qu’elle n’était pas été attachée à la bâtisse ! »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE « Ça a frappé, mais j’ai été chanceuse », soutient Linda Lebel, propriétaire d’une chocolaterie.

« Pas de digue, pas sûre qu’on serait là. Ça a vraiment marché », a témoigné de son côté Nathalie Bénard, co-propriétaire du Café de La Grave, qui déplore elle aussi certains dommages matériels.

François Legault s’est défendu d’avoir mélangé les genres en se rendant sur les Îles-de-la-Madeleine à la fois comme premier ministre et chef de parti. L’escale était prévue de longue date, tout comme la promesse de 100 millions, a-t-il soutenu.