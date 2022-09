(Joliette) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon n’a pas brisé une promesse en reculant sur son projet de publier un budget de l’an 1 durant la campagne électorale : il ne s’agissait en fait que d’une réponse donnée à un journaliste, a-t-il expliqué.

Charles Lecavalier La Presse

« Ce n’est pas une promesse, c’est une réponse que j’ai donnée lors d’une entrevue à la table éditoriale du Devoir », a-t-il expliqué lors d’une mêlée de presse à Joliette.

Samedi, l’équipe de campagne de M. St-Pierre Plamondon a informé les journalistes que le Parti québécois ne présenterait pas de budget de l’an 1 aux médias d’ici le 3 octobre, puisque le parti n’a pas les ressources pour le mettre à jour avec les nouvelles données financières liées à l’inflation.

En début de campagne électorale, M. St-Pierre Plamondon avait pourtant affirmé à la table éditoriale du Devoir qu’elle serait publiée avant le premier débat des chefs, et ce, même s’il savait très bien que l’inflation avait eu un impact important sur les finances publiques. Et c’est la deuxième fois qu’il repousse la publication de cette étude. Il avait dit en mai à La Presse qu’elle serait diffusée avant la fête nationale, le 24 juin.

Comment explique-t-il ce revirement ? « J’étais confiant à ce moment qu’on pourrait faire les ajustements », a-t-il expliqué. « Un parti d’opposition n’a pas les moyens du gouvernement pour faire des travaux […] J’étais confiant qu’on réussirait à ajuster les calculs. Mais plus on les ajuste en essayant de sauter les étapes pour rattraper du temps, plus on s’expose à ce que le travail ne soit pas fait avec la rigueur requise », a souligné le chef péquiste. Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il a évité de dévoiler ce document avant les débats des chefs pour échapper aux critiques, il a rétorqué qu’il s’agissait d’« un procès d’intention qui n’est pas fondé sur ce qui s’est passé. »

À quel moment compte-t-il maintenant publier son budget de l’an 1, qui était prêt il y a trois mois ? « On va viser d’ici la fin de l’année », a-t-il précisé.