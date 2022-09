Legault est paternaliste et divise, dénoncent le PQ et QS

(Joliette et Rimouski) Le chef caquiste François Legault est paternaliste et divise les Québécois en affirmant qu’il est « malheureux » que les jeunes se soucient autant de l’environnement, dénoncent Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon.

Charles Lecavalier La Presse

Hugo Pilon-Larose La Presse

Gabriel Nadeau-Dubois accuse le premier ministre sortant, François Legault, de faire comme s’il connaît mieux que les jeunes leurs priorités. Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) a sursauté dimanche en lisant dans les médias de Québecor la déclaration de François Legault. « Ce que je trouve malheureux, c’est que pour les jeunes, la priorité, ça ne devrait pas juste être l’environnement, ça devrait être l’éducation », a affirmé le chef caquiste.

« Quel paternalisme », a tonné M. Nadeau-Dubois de passage à Rimouski.

« Les jeunes n’ont pas besoin de se faire dire quoi penser par François Legault. Ils ont besoin d’un premier ministre qui les écoute. François Legault trouve ça malheureux que la priorité des jeunes soit l’environnement. Savez-vous ce qui est malheureux ? [C’est] que le Québec a été gouverné pendant quatre ans par quelqu’un qui pense mieux connaître que les jeunes [leurs] priorités », a-t-il dit. Il estime que la « principale menace à notre avenir collectif » est les « changements climatiques ».

Pour le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, il est clair que François Legault tente de diviser sur la question de l’environnement avec cette déclaration.

« Comme si on ne pouvait pas se préoccuper de l’éducation en même temps de s’occuper de l’environnement », a rétorqué M. St-Pierre Plamondon. « Je m’éloigne vraiment de toutes les tentatives de diviser, de monter Montréal contre Québec, ceux qui se préoccupe de l’environnement et ceux qui se préoccupent de l’éducation, ce n’est pas comme ça qu’on fait de la politique », a-t-il dénoncé.

Il reproche également à François Legault de fermer complètement la porte à donner 2 milliards par années aux villes du Québec pour se préparer aux changements climatiques, alors même que les Îles-de-la-Madeleine sont ravagées par la tempête Fiona.

Immigration

Une autre déclaration de François Legault dans son entrevue a fait sursauter Paul St-Pierre Plamondon. « C’est délicat l’immigration, c’est délicat de parler d’immigration, il y en a qui s’amusent rapidement à faire des amalgames », a dit le chef caquiste.

« Je suis renversé par cette déclaration. Il y a quelques mois à peine, c’était une question de survie de la nation québécoise que de rapatrier les pouvoirs en immigration. Quelques mois plus tard, c’est un sujet trop délicat pour qu’on en parle », a déploré le chef péquiste.

« Il faut lire entre les lignes, c’est un sujet trop délicat parce qu’il sait très bien qu’il n’obtiendra rien [d’Ottawa]. Le problème c’est qu’on ne peut pas se fier aux déclarations de François Legault. Il est capable de dire c’est une question de survie de la nation, et après de dire je ne touche plus à ça on n’en parle plus », a-t-il ajouté.

Il croit que le sujet de l’immigration n’est pas trop sensible pour en parler en campagne électorale, mais que c’est plutôt François Legault qui n’est pas capable d’en parler correctement.

Même son de cloche pour la cheffe libérale Dominique Anglade. « C’est [François Legault] qui fait en sorte qu’il n’est pas capable d’aborder ces enjeux-là », a-t-elle déploré. « S’il abordait le sujet de l’immigration, le sujet des femmes avec ouverture, il n’aurait pas ces enjeux-là. Quand on parle d’une économie qui est moderne, quand on parle d’avenir, d’une vision, il faut qu’on soit capable d’aller parler de lutte aux changements climatiques, des femmes dans notre économie, de l’immigration, il faut qu’on soit capable d’aborder ces dossiers-là. Jamais je fais l’économie de ne pas aborder ces enjeux-là de front », a-t-elle dit.

Avec la collaboration de Fanny Lévesque, La Presse