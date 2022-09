Deuxième débat des chefs

La performance des cinq chefs scrutée à la loupe

Qui a gagné le deuxième et ultime débat des chefs de la campagne ? Et qui en est le grand perdant ? Quel effet ce second affrontement aura-t-il sur le vote ? Notre experte invitée, la politologue de l’Université Concordia Mireille Paquet, fait le point sur la performance des chefs, et répond au passage à des questions posées par nos lecteurs.