La position des chefs par rapport à l’animateur et l’ordre des interventions ont été décidés au hasard, précise Radio-Canada, « pour s’assurer qu’aucun parti politique ne soit favorisé ».

Un segment entier au début du deuxième débat des chefs, ce jeudi soir à Radio-Canada, sera consacré au thème de l’environnement.

Vincent Larin La Presse

La joute orale sera divisée en cinq grands thèmes : l’environnement ; le coût de la vie et l’économie ; la santé ; l’éducation et les services aux citoyens ; le français, l’immigration et l’identité.

Comme par le passé, Radio-Canada invitera des citoyens à s’exprimer au début de chaque segment. Le modérateur de la soirée, l’animateur Patrice Roy, lancera ensuite une première question à chaque chef, puis suivra une période ouverte de 15 minutes où ils pourront tous débattre sur ce thème.

Le débat, d’une durée de deux heures, de 20 h à 22 h, se terminera avec une série de questions en rafale aux chefs et sera suivi des points de presse de chacun des chefs à compter de 22 h 15.

Le thème de l’environnement avait aussi ouvert le dernier débat des chefs à TVA Nouvelles, mais il était inclus dans un segment plus large où les candidats avaient également croisé le fer sur l’économie et la qualité de vie.

Le débat sera présenté en direct de la nouvelle Maison de Radio-Canada à Montréal et diffusé simultanément sur toutes les plateformes de Radio-Canada ainsi que sur celles de L’actualité, de La Presse, du Devoir, de Télé-Québec et de CPAC.