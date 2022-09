(Orford) Les portails numériques des écoles sont trop « compliqués » pour les parents, en plus de ne pas être disponibles partout, estime François Legault. Il veut les remplacer et implanter partout, au public et au privé, une solution unique, « Clic École », un clin d’œil à « Clic Santé » instauré pendant la pandémie.

Tommy Chouinard La Presse

S’il est réélu, il consacrerait 4 millions à la création de ce portail où seraient regroupées toutes les informations sur le parcours scolaire de l’enfant et avec lequel on communiquerait avec l’école (pour les absences ou le paiement de frais, par exemple). Le chef caquiste en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse à Orford.