(Longueuil) Les études en cours n’y changeront rien : s’il est réélu, François Legault entend aller de l’avant avec la construction d’un tunnel Québec-Lévis à quatre voies et soutient que l’estimation de la facture, à 6,5 milliards, est un « maximum ».

Tommy Chouinard La Presse

Les études serviraient selon lui à « raffiner » ou « améliorer » son projet. « Ça peut venir (le) confirmer » aussi. Mais peu importe les conclusions, et même si l’idée d’un pont comme le propose Éric Duhaime pourrait être envisageable, son idée est faite.

« Il y aura une étude technique, et ensuite il y aura une décision politique. Est-ce qu’on veut un pont qui est une autoroute sur l’île d’Orléans ? Ça se peut que ce soit faisable, mais nous, ce n’est pas ce qu’on souhaite », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Longueuil lundi, ajoutant qu’il ne veut pas « détruire la beauté de l’île d’Orléans ». « Je ne vois pas comment on ne peut pas être capable de faire un tunnel. »

Les études « vont être capables de nous dire techniquement, c’est quoi la meilleure façon de le faire. Nous, on est convaincu que ça se fait un tunnel. Mais bon, techniquement, quels sont les meilleurs moyens pour y arriver ? Quel est l’achalandage ? Quelle part de ces quatre voies devrait être pour le transport collectif ? Quelle part pour le transport des autos. Nous, on pense que sur les heures de pointe, ça devrait être moitié moitié. »

Les études pourraient « raffiner » l’« estimé » de la facture de 6,5 milliards de dollars. Mais il considère ce chiffre comme un plafond. « Selon les gens du ministère des Transports du Québec, ça devrait coûter environ 6,5 milliards. […] On s’est mis un peu des coussins. On pense que c’est un maximum », a-t-il affirmé.

La cheffe libérale Dominique Anglade considère que M. Legault « se moque de la science et des faits ». « Il nous rit en pleine face avec le troisième lien ! » a-t-elle lancé.

Pour Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, le chef caquiste se contredit lui-même. « François Legault dit souvent qu’il est pragmatique. Je suis désolé, ça c’est le contraire d’être pragmatique. Ça, c’est être dogmatique », a-t-il réagi. Il trouve risible l’estimation de la facture. « Il nous sort un chiffre de son chapeau, ce chiffre-là est basé sur rien d’autre que son intuition personnelle, tout comme ce projet-là n’est pas basé sur grand-chose. On ne peut pas investir des milliards de dollars sur une question de feeling. »

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon invite les électeurs de l’extérieur de la capitale à porter attention à ce débat. « Pour tout le Québec qui regarde les milliards être dépensés en fonction de l’intérêt de la CAQ et non pas de l’intérêt public, et qui voit leurs projets ne pas avancer, évidemment que ça doit créer une réaction », a-t-il plaidé.

Avec Fanny Lévesque, Hugo Pilon-Larose et Charles Lecavalier, La Presse