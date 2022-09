Animaux permis dans les logements

Un débat toutes griffes dehors

En pleine crise du logement et alors que la question d’un dépôt de garantie pour les locations est vivement débattue, la remise en cause de la possibilité d’interdire les animaux de compagnie dans les logements locatifs suscite encore les passions. Cet enjeu a ainsi coiffé le tout premier débat électoral provincial organisé par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA Montréal), qui a invité des candidats des principaux partis à débattre et s’engager sur divers thèmes de société liés aux animaux.