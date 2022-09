« La santé mentale, c’est une urgence nationale. […] On va s’assurer que tout le monde puisse avoir accès à des soins de santé mentale publics et gratuits, dans un délai raisonnable », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

(Sherbrooke) Québec solidaire (QS) recule sur sa promesse de « mettre fin aux listes d’attente en santé mentale », comme il l’avait annoncé au printemps dernier à titre de premier engagement électoral. Gabriel Nadeau-Dubois promet désormais de « faire diminuer cette liste d’attente le plus possible » en investissant 1,1 milliard sur quatre ans, s’il remporte l’élection.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le chef parlementaire de QS a recyclé dimanche l’engagement de son parti, annoncé le 16 avril dernier avec sa candidate dans la circonscription de Saint-François, la médecin spécialiste en santé publique Mélissa Généreux. Le parti de gauche promet d’investir 280 millions par année en santé mentale, incluant 70 millions pour rehausser les salaires des psychologues du réseau public. M. Nadeau-Dubois estime qu’avec cette somme, il pourrait embaucher 900 psychologues de plus dans le réseau public, ainsi qu’ajouter 1000 professionnels en santé mentale, comme des travailleuses sociales, dans les réseaux de la santé et de l’éducation.

« L’objectif, à terme, c’est qu’il n’y ait plus de listes d’attente en santé mentale au Québec, mais il ne faut pas se voiler le visage. La crise en santé mentale, elle est grave, notamment chez les jeunes. On veut faire diminuer cette liste d’attente le plus possible. On va travailler très fort pour y arriver. […] Mais les promesses lancées en l’air, je pense qu’en santé en général, les Québécois sont tannés de ça », a-t-il déclaré.

Pourtant, au printemps, Québec solidaire promettait solennellement de « mettre fin aux listes d’attente » en présentant exactement le même plan. Que s’est-il passé depuis ?

« Ce que je vous dis, c’est qu’on va réduire ces listes-là au minimum et on va vouloir que tout le monde au Québec ait accès à des soins de santé mentale gratuits, publics et dans un délai le plus court possible », a répété dimanche M. Nadeau-Dubois. « Il y a des différences de formulation, mais l’idée est la même », s’est-il défendu.

Attention aux promesses « Lipton »

Mais quel serait à ses yeux un délai « le plus court possible » ? Le chef parlementaire solidaire a affirmé dimanche qu’il faut éviter les promesses de type « Lipton ».

« Chaque fois que les politiciens ont fait des promesses comme ça, elles ont été brisées. 90 minutes dans les urgences, disait François Legault en 2018. Un médecin par Québécois, ont promis Pauline Marois, Jean Charest et François Legault. Mon collègue Vincent Marissal appelle ça des promesses Lipton. Ça fait une belle clip à la télé, tu rajoutes un peu d’eau, ça fait une soupe. [Mais] ces promesses-là en santé, c’est ce qui a brisé la confiance des Québécois envers leur système », a-t-il dit.

« Nous, ce qu’on dit, c’est qu’on a de l’ambition, on a une vision pour régler la crise de santé mentale et qu’on va investir de manière sans précédent », a ajouté M. Nadeau-Dubois.