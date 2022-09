« Je suis d’accord avec lui qu’il y a deux visions qui s’affrontent, une vision qui est plus réaliste et qui tient compte des préoccupations des Québécois, et une vision qui pense que l’argent pousse dans les arbres », a dit le chef de la CAQ, François Legault.

(Saint-Ubalde) François Legault donne raison à Gabriel Nadeau-Dubois sur au moins une chose : la campagne électorale se résume en un affrontement entre « deux visions très différentes », la sienne et celle de Québec solidaire. Il l’identifie ainsi comme son principal adversaire.

Tommy Chouinard La Presse

Lors d’un rassemblement militant en Estrie samedi soir, Gabriel Nadeau-Dubois a soutenu que « la campagne au Québec est de plus en plus une lutte à deux » entre QS et la CAQ.

« Je suis d’accord avec lui qu’il y a deux visions qui s’affrontent, une vision qui est plus réaliste et qui tient compte des préoccupations des Québécois, et une vision qui pense que l’argent pousse dans les arbres, là, avec M. Nadeau-Dubois et ses taxes oranges », a affirmé M. Legault en conférence de presse dimanche.

« Là où je suis d’accord avec M. Nadeau-Dubois, c’est qu’il y a deux visions très claires qui s’affrontent et qui sont très différentes. Nous à la CAQ, on pense, surtout avec la situation de l’inflation actuellement, qu’il faut redonner de l’argent aux Québécois. […] De son côté, M. Nadeau-Dubois ne donne pas beaucoup d’argent pour le portefeuille des Québécois. Il veut même ajouter des taxes oranges », a-t-il soutenu. Il a ajouté que les plans verts des deux partis diffèrent grandement, car celui de Québec solidaire alourdirait la dette.