(Montréal et Sherbrooke) Afin de créer la société d’État « Québec bus », Gabriel Nadeau-Dubois promet de nationaliser 11 lignes « stratégiques » de transport interurbain par autocar, incluant le corridor entre Montréal et Québec, ce qui aurait pour effet de chasser des entreprises comme Orléans Express, Intercar ou Galland de certains trajets achalandés.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le chef parlementaire de Québec solidaire s’est montré particulièrement insatisfait samedi du service offert par l’entreprise Keolis Canada, qui exploite Orléans Express au Québec. S’il forme le prochain gouvernement, il souhaite rapatrier dans le secteur public plusieurs trajets actuellement opérés par l’entreprise pour créer « Québec bus » d’ici quatre ans. M. Nadeau-Dubois avait annoncé vendredi que cette nouvelle société d’État assurerait la liaison de 11 lignes de bus interurbain, ce qui nécessitait un investissement de 2 milliards.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

« La question que les Québécois doivent se poser, c’est Orléans Express, est-ce que ça fait le travail ? Est-ce que ça donne du bon service aux Québécois ? Les gens de la Gaspésie, ça fait des années qu’ils savent que la réponse c’est non. Mais maintenant, c’est même en Montréal et Québec qu’il y a moins de services. Entre Montréal et Québec, en 2022 ! C’est gênant », a-t-il dénoncé.

« Québec bus » permettrait au gouvernement d’opérer entre Montréal et Rouyn-Noranda, dans la région de l’Abitibi, entre les régions de Lanaudière et des Laurentides, sur la route 132, entre Montréal et Québec, Sherbrooke et Québec, Québec et Saguenay, Québec et Sept-Îles, en Gaspésie et à Chibougamau.

Les entreprises comme Orléans Express pourraient continuer d’offrir des services sur d’autres trajets que ceux nationalisés pour la nouvelle société d’État et un gouvernement solidaire serait ouvert à financer une partie de leurs opérations, a dit samedi M. Nadeau-Dubois. Le co-porte-parole de QS n’a pas avancé combien coûterait une telle subvention et il n’a pas affirmé s’il avait discuté de son plan avec les entreprises visées.

« En ce moment, sur ces lignes-là, le service n’est pas suffisant. […] Le modèle actuel ne fonctionne pas [et] il faut le changer », a dit M. Nadeau-Dubois.

Des milliards pour Sherbrooke

Québec solidaire a également promis samedi d’investir 4,2 milliards sur huit ans à Sherbrooke pour y construire deux lignes de tramway, neuf lignes d’autobus à haute fréquence et pour connecter le réseau de transport en commun à son projet de trains électriques « Québec rail », qui relierait la ville jusqu’à Montréal.

Gabriel Nadeau-Dubois fait cette nouvelle promesse en Estrie, où son parti tente le tout pour le tout pour conserver la circonscription de Sherbrooke, où François Legault présente l’ancienne commentatrice Christine St-Hilaire contre la députée sortante Christine Labrie. Québec solidaire souhaite également ravir la circonscription voisine de Saint-François à la CAQ en y présentant la candidate Mélissa Généreux.

M. Nadeau-Dubois s’est défendu samedi d’avoir présenté la veille un plan pour créer un réseau de transport ferroviaire public à 10,7 milliards, « Québec rail », sans avoir été en mesure d’expliquer comment son parti était arrivé à ce coût.

« Quand on est en campagne électorale […] il faut présenter notre vision. Il faut dire aux Québécois voici notre niveau d’ambition, voici ce qu’on est prêt à investir, voilà la direction dans laquelle on veut aller. Une fois qu’on est au gouvernement, il faut mettre en branle ces projets-là en s’appuyant sur des études qui existent », a-t-il dit, reconnaissant qu’il ne détenait pas à l’heure actuelle d’études d’achalandage ou de coûts pour créer ce vaste projet.

Grand rassemblement controversé

M. Nadeau-Dubois participera également samedi soir à un grand rassemblement militant à Sherbrooke, où il sera accompagné de la co-porte-parole du parti, Manon Massé. Leur évènement au théâtre Granada, « L’Estrie de show », a fait les manchettes cette semaine puisqu’il enfreint une convention signée entre la Ville de Sherbrooke et l’organisme qui opère la salle, qui stipule qu’il est interdit de louer le théâtre à un parti pendant la campagne électorale.

En entrevue à TVA, la direction du théâtre Granada a reconnu avoir commis une erreur lorsqu’elle a signé le contrat avec Québec solidaire, plus tôt cette année. Elle ne peut plus le résilier. Le Parti conservateur d’Éric Duhaime s’était vu refuser de louer la salle récemment.