Parti conservateur du Québec

Duhaime fait une démonstration de force au Centre Vidéotron

(Québec) Le Parti conservateur du Québec a tenu son plus gros rassemblement de la campagne électorale vendredi soir au Centre Vidéotron, à Québec. Plus de 2000 personnes se sont massées dans le hall de l’amphithéâtre et des centaines d’autres ont dû regarder le discours d’Éric Duhaime sur un écran géant installé dans le stationnement. Cette démonstration de force clôt une semaine qui avait mal commencé pour le chef conservateur.