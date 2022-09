Le PQ veut remplacer les imitations de la Pat’Patrouille par des émissions québécoises

(Montréal) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon promet de doubler les budgets de Télé-Québec, notamment pour offrir des émissions jeunesse de qualité, et s’en prend à la Pat'Patrouille et ses imitations qui pullulent sur les ondes de la chaîne de télévision québécoise publique à vocation éducative et culturelle.