C’est un autre coup dur pour Dominique Anglade. Les libéraux n’auront pas 125 candidats sur les rangs. Le directeur général des élections du Québec (DGEQ) a rejeté la candidature du Parti libéral du Québec dans Matane-Matapédia. La cheffe envisage une contestation.

Fanny Lévesque La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Mylène Crête La Presse

« Je n’ai pas les détails, mais il va y avoir une sérieuse discussion à l’interne », a déclaré la leader libérale visiblement ébranlée. L’entourage de la cheffe a obtenu la confirmation que la candidature de Harley Lounsbury dans Matane-Matapédia été rejetée en milieu d’après-midi, samedi.

« Je viens de l’apprendre […] on a mis ça entre les mains de notre équipe légale pour voir ce qui s’est passé », a ajouté la cheffe lors d’une courte mêlée de presse à Anjou. Elle a ensuite expliqué que le Parti libéral du Québec pourrait par exemple contester la décision du DGEQ.

Dominique Anglade n’a pas nié que la situation est « inacceptable » pour son organisation. Il s’agit de la première fois depuis son histoire récente que le PLQ n’a pas des candidats sur les rangs dans toutes les circonscriptions. « L’objectif, c’était d’avoir les 125 candidatures », a-t-elle soufflé. Les libéraux ont été à la traîne dans le recrutement tout l’été vis-à-vis leurs adversaires.

Au déclenchement de la campagne, il manquait des candidats libéraux à Québec, en Montérégie, dans Lanaudière et au Saguenay–Lac-Saint-Jean alors que les autres formations avaient des équipes complètes. Une stratège libérale, Julie White, a même dû remplacer au pied levé un candidat qui s’est désisté dans Vanier-Les Rivières, en tout début de campagne.

Le DGEQ qui, depuis 14 h, n’autorise plus les partis à présenter de candidats dans aucune circonscription, a confirmé que l’équipe libérale serait incomplète. La date limite fixée dans la Loi électorale a en effet maintenant été atteinte.

Le DGEQ a confirmé que les libéraux de Dominique Anglade ne sont pas parvenus à déposer une déclaration de candidature conforme avant la fin de la période de candidature dans Matane-Matapédia. Ainsi, Harley Lounsbury, qui devait être le candidat libéral, n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote des électeurs de la circonscription.

Une autre circonscription fait présentement l’objet d’une « analyse » chez les libéraux, afin que ceux-ci puissent y présenter un candidat en bonne et due forme. Les libéraux pourraient donc présenter 123 ou, dans le meilleur des scénarios pour le parti, 124 candidats.

La Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti québécois (PQ), Québec solidaire (QS) et le Parti conservateur du Québec (PCQ) sont tous parvenus à recruter leurs 125 candidats.

Duhaime appuie tous ses candidats

Chez les conservateurs, le chef Éric Duhaime a continué samedi d’appuyer ses candidats qui ont tenu des propos controversés sur les réseaux sociaux. La Presse avait rapporté jeudi que le candidat dans la circonscription de Laval-des-Rapides, Nicolas Lussier-Clément, avait déjà remis en doute la théorie de l’évolution qui représente pourtant un large consensus scientifique.

« Moi, je n’embarque pas dans ce genre de discussions là, a réagi le chef conservateur samedi en conférence de presse. Je crois à la théorie de l’évolution. »

« Je suis capable de pardonner et de passer à autre chose », a-t-il affirmé un peu plus tard lors d’un question-réponse virtuel au colloque de Force jeunesse. TVA avait rapporté la veille que le candidat conservateur dans Pointe-aux-Trembles, Yves Beaulieu, avait tenu des propos vulgaires à l’endroit du premier ministre François Legault il y a environ un an et demi. Éric Duhaime a reconnu qu’il s’agissait de propos inacceptables et a indiqué que son candidat s’est excusé.

Ne craint-il pas que ce genre de candidature fasse fuir les électeurs plus modérés qui auraient été tentés de voter pour le PCQ ? « J’ai confiance dans l’intelligence des électeurs, a-t-il affirmé. Je pense qu’ils voient clair à travers ça. »