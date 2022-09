Une quinzaine d’organismes écologistes réclament aux partis politiques québécois de s’engager à tenir une « rencontre annuelle » sur la crise climatique, afin d’explorer « plus en profondeur » les recommandations du milieu pour y faire face.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans une missive envoyée aux partis et obtenue par La Presse, plusieurs groupes comme Équiterre, la Fondation David Suzuki, Vivre en Ville, SNAP Québec ou Greenpeace affirment qu’une rencontre annuelle « donnerait l’occasion d’explorer plus en profondeur les recommandations [des] groupes ».

Ceux-ci « détiennent une expertise sur une vaste gamme d’enjeux, entre autres l’aménagement durable du territoire, le climat, les aires protégées, les espèces menacées, la réduction à la source, la justice environnementale et climatique, la protection de l’eau, la mobilité et les systèmes alimentaires durables », soutient-on à ce sujet.

La crise climatique et l’effondrement de la biodiversité nécessitent des transformations rapides, profondes et sans précédent dans tous les aspects de notre société. La science est unanime à ce sujet. La quinzaine d’organismes écologistes

D’après elles, lutter contre les changements climatiques relève « d’une tâche complexe que les gouvernements ne sauraient faire sans la collaboration de multiples parties prenantes mobilisées ». Vu « l’ampleur du défi », un « dialogue soutenu » entre le politique et la société civile « s’impose », poursuit la coalition.

Ses membres estiment être « des alliés incontournables pouvant contribuer à bâtir l’acceptabilité sociale nécessaire pour des politiques publiques ambitieuses qui décarbonisent nos modes de vie et qui protègent la nature ». « Au-delà de nos expertises techniques, au fil des décennies, nos groupes ont démontré leur capacité à générer des connaissances, et à mobiliser la société civile, les municipalités et les entreprises à s’engager dans la transition écologique », soutiennent les organismes.

Québec solidaire s’y engage

Jusqu’ici, un seul parti provincial s’est engagé à répondre à la demande de la coalition par la favorable : Québec solidaire. Le responsable aux orientations du parti, Gabriel Laurence-Brook, promet en effet dans une lettre : « Si nous formons le prochain gouvernement, nous officialiserons une rencontre annuelle entre le premier ministre du Québec et les dirigeants et dirigeantes des groupes environnementaux. »

« Notre cadre financier, qui sera diffusé au moment de la campagne électorale, comportera également plusieurs propositions concrètes pour lutter contre les changements climatiques et diminuer les émissions de GES », écrit M. Laurence-Brook.

[Notre cadre financier] prévoira aussi une croissance budgétaire pour assurer un financement accru et stable en matière de lutte [contre les] changements climatiques. Gabriel Laurence-Brook responsable aux orientations de Québec solidaire

Une fois au gouvernement, le parti de gauche affirme qu’il rendrait également le premier ministre « responsable de la lutte [contre les] changements climatiques » en donnant un « mandat clair » d’en assurer le financement au ministre des Finances.

D’ici 2030, Québec solidaire s’engage par ailleurs à adopter une loi sur le climat qui réduirait « d’au moins 55 % les gaz à effet de serre » par rapport au niveau de 1990.

« Le refus obstiné du premier ministre de débattre en environnement en dit long sur son bilan pitoyable. Quiconque prend l’urgence climatique au sérieux sait que construire une autoroute de plusieurs milliards sous le fleuve, ce n’est pas une bonne idée », conclut le responsable, en référence au projet de troisième lien routier Québec-Lévis que veut construire le gouvernement Legault.