(Montréal) François Legault rouvre la porte qu’il avait rapidement fermée cette semaine à la demande des grandes villes pour conclure un « pacte vert » afin de répondre à leurs besoins évalués à deux milliards pour s’adapter aux changements climatiques. Le chef caquiste refuse d’expliquer ce revirement.

Tommy Chouinard La Presse

Dans un discours devant les membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) vendredi, le chef caquiste s’est montré prêt à accorder davantage de fonds aux villes pour s’adapter aux changements climatiques.

Plus tôt cette semaine, il avait rapidement fermé la porte à la demande des grandes villes, citant la « capacité de payer des Québécois », alors qu’il s’efforce déjà à réduire le fardeau fiscal en cette période d’inflation.

« On a déjà un plan pour une économie verte de 7 milliards où les propositions des municipalités [et] des grandes villes vont être bien accueillies, en autant qu’elles offrent au coût proposé un bon rendement sur la réduction des GES », disait le chef caquiste après une rencontre avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Les autres demandes seront analysées au « cas par cas », ajoutait-il.

Or devant l’UMQ, François Legault a affirmé que « s’il n’y a pas assez d’argent, on va en ajouter ». Selon ses explications, ce serait fait par le truchement du projet Oasis visant à lutter contre les îlots de chaleur, dont l’enveloppe actuelle s’élève à 325 millions. L’argent supplémentaire serait accordé « au mérite ». « Donc les projets qui vont être présentés, on va les accompagner », a-t-il dit.

Il est également prêt à ouvrir ses goussets pour répondre aux besoins des villes concernant les infrastructures d’eau potable. « Je suis très conscient qu’il y a un problème énorme avec l’eau potable. Il faut l’évaluer, il faut être certain que ce soit équitable là aussi, car des municipalités ont beaucoup investi et d’autres ont moins investi. Donc c’est un grand chantier que je veux ouvrir », a-t-il affirmé.

« Donc vous êtes moins catégorique aujourd’hui qu’en début de semaine à fermer la porte au Pacte vert ? » lui a demandé l’animatrice du Sommet électoral de l’UMQ, Emmanuelle Latraverse. « Je suis moins catégorique que ce qui a été écrit par les journalistes », a-t-il lâché.

Le chef caquiste refuse d’expliquer ce revirement. Son équipe a rejeté une demande des journalistes qui couvrent sa campagne pour obtenir des éclaircissements. M. Legault n’a aucune autre activité vendredi : il quitte Montréal pour se rendre à Rivière-du-Loup.

Avant le début du sommet de l’UMQ, le maire de Québec, Bruno Marchand, a soutenu que François Legault avait été « trop vite sur la gâchette » en refusant net l’instauration d’un « pacte vert ». La mairesse de Longueuil Catherine Fournier disait de son côté que « Mère Nature » a rappelé le chef caquiste à l’ordre avec les pluies diluviennes qui ont frappé la région de Montréal.