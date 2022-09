COVID-19 en hausse

Les partis politiques appelés à être « plus prudents »

Qui dit campagne électorale dit grands rassemblements, poignées de main, accolades. Sans mesures sanitaires, et au moment où la COVID-19 semble repartir à la hausse, des spécialistes appellent les candidats et les chefs de parti à « user de prudence » sur le terrain, particulièrement auprès des plus âgés et des plus vulnérables.