QS promet deux sorties culturelles de plus par année à l’école

(Rouyn-Noranda) Québec solidaire promet de financer deux sorties culturelles de plus par année aux élèves du primaire et du secondaire. Le parti prévoit un budget de 40 millions par année pour cette mesure.

Charles Lecavalier La Presse

Pour le moment, les écoliers ont droit à deux sorties culturelles gratuites par année. QS veut doubler ce programme pour permettre aux jeunes « d’aller au théâtre, découvrir la musique, s’initier à la peinture ou faire du cinéma », explique le parti. La somme budgétée équivaut à un peu moins de 20 $ par sortie, en incluant le transport.

Selon QS, cette mesure « contribue à la réussite scolaire et à la santé mentale des jeunes » et permet de « revitaliser le secteur culturel dans toutes les régions du Québec ».

« Plus les élèves sont en contact avec la culture, plus les élèves ont l’occasion de pratiquer les arts, moins ils décrochent, plus ils poursuivent leurs études après le secondaire », écrit-on.

C’est la deuxième mesure que le parti annonce pour favoriser l’attrait de la culture québécoise. Lors d’une annonce à Saguenay, le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois avait promis de créer une « passe culture » de 200 $ pour les immigrants afin qu’ils découvrent les arts québécois.

Ces engagements vont « faire augmenter la demande culturelle en spectacles, en pièces de théâtre et auprès des musées partout au Québec », note Québec solidaire.