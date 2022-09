Les actifs de Dominique Anglade sont plus élevés que ceux dévoilés par François Legault en 2018, près de 10 millions.

(Thetford Mines) Dominique Anglade détient des actifs nets de 12,5 millions de dollars, selon les données qu’elle a transmises aux médias mardi. Les actifs de François Legault s’élèvent de son côté à un peu moins de 10 millions.

Tommy Chouinard La Presse

Depuis maintenant quelques élections au Québec, les chefs divulguent leurs actifs en cours de campagne. C’est à la suite d’une demande de la station montréalaise de Cogeco, le 98,5 FM, qu’ils ont accepté de le faire cette fois-ci.

La cheffe du Parti libéral, Mme Anglade, et son conjoint Helge Seetzen ont des placements non enregistrés (obligations et actions diverses) de 8,5 millions de dollars.

Leur résidence principale, achetée en 2008, vaut 3 millions et l’hypothèque s’élève à 1,4 million. Ils ont également acquis une maison de ville en 2004, qui est évaluée à 1 million de dollars et dont l’hypothèque est de 336 000 $. Elle est présentement louée. Ils détiennent un condo acheté en 2000, d’une valeur de 450 000 $ et dont le solde hypothécaire est de 115 000 $. Ils en font aussi la location.

Dominique Anglade déclare des REER d’un peu plus d’un million, des REE de 209 000 $ et des CELI de 212 000 $.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE François Legault

Pour sa part, le premier ministre sortant et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, détient avec sa conjointe Isabelle Brais des actifs d’un peu moins de 10 millions, plus précisément 9 553 000 $.

Le couple est entre autres propriétaire d’un condo acheté au coût de 3,2 millions, sur lequel il a une marge hypothécaire de 1 689 0000 $. M. Legault et Mme Brais détiennent aussi 6 353 000 $ dans un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Leurs revenus s’élevaient en 2021 à 479 500 $, soit le salaire de M. Legault comme premier ministre et une sortie de 260 000 $ du FERR.

Un plex pour Nadeau-Dubois, une roulotte pour Manon Massé

Gabriel Nadeau-Dubois a déclaré une « valeur nette » de 104 285 $. Il est copropriétaire d’un duplex, et sa part est évaluée à 297 000 $, à laquelle il soustrait une hypothèque de 252 336 $. Comme chef parlementaire de Québec solidaire, il a une rémunération annuelle de 158 296 $. Depuis son élection en 2017, il a accumulé 40 630 $ dans son régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale, et dispose d’un CELI de 18 991 $.

Manon Massé, pour sa part, a une valeur nette de 394 865 $ composée essentiellement de régimes de retraite et de placements, notamment le Fonds d’action solidarité, le régime de retraite des groupes communautaires et de femmes, et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale. Elle déclare également une « roulotte achetée usagée » de 12 000 $.

De son côté, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dévoilé un actif net de 410 450 $. En plus de ses placements, le chef péquiste est propriétaire de trois résidences ; sa résidence personnelle à Château-Richer (95 000 $), une propriété locative à Québec (525 000 $) et une autre propriété locative à Montréal (247 950 $). Il détient aussi au terrain au Témiscamingue (60 000 $). Le solde hypothécaire de ses trois résidences diminue considérablement la valeur de son actif net.

Avec Charles Lecavalier, Fanny Lévesque et Hugo Pilon-Larose