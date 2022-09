(Laval) « C’est de la petite politique, c’est mesquin, c’est minable ! » a tonné Dominique Anglade lundi, scandalisée par les propos de la veille de François Legault selon lesquels l’immigration non francophone, si elle n’est pas limitée en nombre, est une menace pour la « cohésion nationale » au Québec.

Tommy Chouinard La Presse

La cheffe libérale considère que son adversaire caquiste « récidive » après avoir associé violence et immigration il y a quelques jours. Il veut « diviser les Québécois », selon elle.

François Legault « appelle les plus bas instincts. Ça nourrit la peur de l’autre. Ça nourrit sans arrêt la peur de l’autre. La plus vieille forme de politique, c’est de faire peur et dire : attention, celui-là il est différent, il dit des choses qui sont différentes de nous, il ne nous ressemble pas. C’est la plus vieille forme de politique pour monter les uns contre les autres. Et c’est délibéré. Il le fait encore aujourd’hui et va continuer de le faire », a-t-elle affirmé lors d’une conférence de presse à Laval.

Pour elle, il est « important d’avoir une intégration réussie » en augmentant les moyens en francisation et en régionalisant l’immigration. « Tout ça est hyper important, mais la dernière chose qu’on doit faire, c’est de se monter les uns contre les autres. Ça, c’est de la petite, petite politique ».

Le PLQ veut que le Québec accueille 70 000 immigrants lors de la première année d’un mandat – 50 000 pour la CAQ. Puis, chaque région déterminerait son propre seuil d’immigration en fonction de ses besoins et de sa capacité d’intégration. Elle accuse François Legault de vouloir « décider dans une tour d’ivoire et d’imposer sa manière de faire aux régions ».