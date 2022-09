(Laval) Après deux semaines de campagne et à l’approche du premier débat des chefs, Dominique Anglade a convoqué des vétérans libéraux pour lui porter conseil dimanche.

Tommy Chouinard La Presse

Christine St-Pierre et Pierre Arcand se sont rendus en fin d’après-midi à l’hôtel où loge la caravane libérale à Montréal. Les deux députés sortants, qui ne se représentent pas, ont simplement dit à La Presse qu’ils ont été appelés par la cheffe pour faire le point sur sa campagne.

Ce n’est pas inhabituel qu’un chef demande conseil à des politiciens d’expérience durant une campagne. Ce qui est à souligner dans le cas de Mme Anglade, c’est qu’aucun vétéran ne l’entoure depuis le déclenchement des élections le 28 août.

Seuls Marc Tanguay, qui brigue toujours les suffrages dans LaFontaine, puis Marc H. Plante, député de Maskinongé de 2014 à 2018, ont accompagné la cheffe libérale pendant quelques jours.

À titre comparatif, l’ancien ministre et député Jean-Marc Fournier, qui a déjà été chef intérimaire du parti comme Pierre Arcand, était aux côtés de Philippe Couillard durant toute la campagne de 2018.

Comme tous les autres chefs, Dominique Anglade se prépare pour le débat des chefs de jeudi. Des militants et d’anciens députés libéraux croisés au cours des derniers jours ont reconnu que le début de la campagne libérale a été difficile, mais ils ont ajouté que la partie est loin d’être terminée. Et on fonde justement beaucoup d’espoir sur le premier débat, un moment où les électeurs sont plus attentifs.