(Québec) Éric Duhaime n’a pas l’intention de rendre publics ses documents fiscaux. Des experts ont mis en doute son explication sur son compte de taxes foncières en souffrance. Le chef du Parti conservateur du Québec avait affirmé vendredi que son locataire était responsable de payer cette facture et qu’il s’en était finalement acquitté.

Mylène Crête La Presse

« J’ai déjà répondu à vos questions », a-t-il répondu dimanche lorsque La Presse lui a demandé s’il allait montrer son avis de cotisation.

Le fiscaliste André Lareau, professeur associé à la Faculté de droit de l’Université Laval, l’avait invité la veille à rendre publics tous ses documents fiscaux, incluant les états financiers de son immeuble, sa déclaration de revenus et son avis de cotisation pour « être transparent sur toute la ligne » et démontrer « que ça s’est fait dans la légalité ».

Il est inhabituel pour un propriétaire de transférer le paiement de ses taxes foncières à son locataire sauf dans le cas d’un bail commercial. Il s’agit d’évasion fiscale si un propriétaire fait payer ses taxes municipales par son locataire tout en déduisant le montant de la facture dans sa propre déclaration de revenus.

Éric Duhaime n’a pas voulu préciser si le bail entre lui et son locataire est de nature commerciale ou non.

« Le dossier est clos, a-t-il tranché. Il n’y a rien qui était illégal. Il y a des ententes de nature privée qui vont rester privées. »

Le Journal de Montréal avait rapporté vendredi que la Ville de Québec lui réclamait en tout plus de 14 000 $ de taxes impayées et menaçait de saisir ses deux propriétés. La première facture s’élevait à un peu plus de 12 000 $ et la deuxième totalisait environ 1850 $.