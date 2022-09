En cette deuxième semaine de campagne électorale, plusieurs sujets controversés, notamment en matière d’immigration, ont attiré l’attention de notre panel d’électeurs indécis. On en discute et ils nous font part de leur opinion.

Delphine Belzile La Presse

François Sabourin

Circonscription : Masson, Lanaudière

Député sortant : Mathieu Lemay, CAQ

Il a grandi dans une famille indépendantiste. Ouvert à l’immigration, au bilinguisme et au multiculturalisme, il se décrit comme étant « plutôt à gauche socialement et un peu plus à droite économiquement ».

L’imposition sur les actifs nets de Québec solidaire m’a particulièrement frappé. L’objectif est d’imposer les ultra-riches. Toutefois, beaucoup de citoyens de la classe moyenne peuvent dépasser le million en actif net, tout en ayant un faible revenu. Comme le disait Paul Journet cette semaine, mieux vaudrait s’attaquer aux fortunés qui contournent l’impôt actuel et qui se retrouvent à payer 31 % d’impôt plutôt que 53 %. La déception de la semaine : Dominique Anglade qui présente des promesses de 41 milliards de dollars sur cinq ans. Le Parti libéral nous regarde droit dans les yeux et nous affirme qu’il va dépenser de l’argent qu’il n’a pas. Je pense que François Legault est donc celui qui s’en tire le mieux, même avec ses propos maladroits.

Thibaut Temmerman

Circonscription : Mercier, Montréal

Député sortant : Ruba Ghazal, QS

Nouveau citoyen canadien après 12 ans de résidence au pays, il votera pour la première fois au Québec. Intéressé par les propositions des différents partis, il souligne que « le gouvernement sortant n’a pas à rougir de ses résultats ».

Le projet du troisième lien, défendu par les candidats de la CAQ, me fait grincer des dents. La sortie de François Legault au sujet de l’immigration me heurte encore plus, et c’est malheureusement ce que je retiens de cette semaine de campagne. Le premier ministre avait promis d’« en prendre moins, mais d’en prendre soin ». Je n’ai ni eu l’impression que les processus d’immigration ont été facilités ni que la pandémie en est la cause. Les chefs des autres partis ont eu beau jeu de s’offusquer, mais au-delà de la querelle de chiffres, je les ai peu entendus sur ce qui éliminera les obstacles afin de s’assurer que ceux qui ont, comme moi, choisi le Québec y restent et sentent leur contribution reconnue.

Thérèse Boutin

Circonscription : Champlain, Mauricie

Député sortant : Sonia Lebel, CAQ

Franco-Ontarienne, elle habite en Mauricie depuis plus de 20 ans. « Infidèle » politiquement, elle se considère comme « légèrement à gauche ».

Ni la table ronde avec les chefs ni les déclarations et les promesses des derniers jours n’ont su calmer mon angoisse quant au choix que je devrai faire. Dois-je comprendre que les hôpitaux privés seront la panacée ? Où sont les autres partis sur l’échiquier de la santé ? Quant à l’immigration, personne ne propose un plan stratégique et durable pour récupérer des pouvoirs au gouvernement fédéral. C’est décourageant. Qu’un budget carbone soit présenté à l’Assemblée nationale en même temps qu’un budget financier me plaît. J’attends toujours une proposition pour aider le secteur des arts.

Manon Decelles

Circonscription : Blainville, Laurentides

Député sortant : Mario Laframboise, CAQ

Elle suit les enjeux politiques de près, mais hésite encore quant à son choix électoral cette année. Elle se décrit notamment comme de centre gauche.

Je n’ai jamais été séparatiste, mais les deux seuls partis qui présentent un plan environnemental qui a de l’allure sont indépendantistes. Le plan environnemental de Québec solidaire est ambitieux tout en étant chiffré. Concernant l’immigration, c’est une bataille de chiffres, et je trouve cela inutile. Sait-on seulement ce qu’il est advenu des milliers d’immigrants que nous avons accueillis au cours des dernières années ? Ont-ils réussi à bien s’intégrer ? Avant de lancer des chiffres, peut-on commencer par savoir ce qui se passe avec ceux qui sont déjà ici ? Les immigrants ne sont pas juste des bras : derrière tous ces chiffres, il y a des femmes et des hommes avec une histoire. En prenant le temps de connaître ces gens, nous pourrions mieux estimer notre capacité d’accueil.

Noëlla Robin

Circonscription : Nicolet-Bécancour, Centre-du-Québec

Député sortant : Donald Martel, CAQ

Plutôt de centre gauche, notamment en matière économique, elle précise être pour l’égalité et la parité homme-femme sur tous les plans.

Outre la surenchère sur le seuil d’immigration idéal, seulement Dominique Anglade, chef du Parti libéral, a discuté de reconnaissance des acquis des nouveaux arrivants, alors qu’il s’agit d’un essentiel pour l’intégration. La proposition d’un nouveau barrage hydroélectrique annoncée par la CAQ m’a étonnée. Après les « mini-hôpitaux », aura-t-on droit à des « mini-barrages » pour que le tout se fasse rapidement ? Quant à Québec solidaire, ce sera toute une logistique de taxer l’utilisation des VUS, pour savoir qui sera concerné. La proposition du Parti québécois d’inciter les 60 ans et plus à réintégrer le marché du travail semble intéressante. Je reste encore indécise, ce ne sera pas facile.

Serge de Merlis

Circonscription : Deux-Montagnes, Laurentides

Député sortant : Benoit Charette, CAQ

Ayant voté auparavant pour le Parti québécois et le Parti libéral, il est toujours indécis quant à son choix pour les élections provinciales qui approchent. Il se considère comme plutôt de centre gauche.

Le premier débat avec les chefs m’a un peu laissé sur ma faim. À mon avis, ils n’ont pas répondu aux questions les plus corsées. Je crois que le prochain débat sera plus révélateur. Le premier ministre tient des propos qui divisent les Québécois, notamment au sujet de l’immigration et du troisième lien. Étant moi-même fils d’immigrant, le sujet me touche particulièrement. Tous les partis lancent des chiffres, alors que tous manquent d’une vision d’ensemble. Selon moi, l’intégration passe par l’accueil, la francisation et l’hébergement.

René Charbonneau

Circonscription : Verchères, Montérégie

Député sortant : Suzanne Dansereau, CAQ

Nationaliste et orphelin politique, s’il est intéressé par certaines propositions des différents partis politiques, aucun parti ne l’a encore convaincu.

J’aime les propositions environnementales de Québec solidaire. Il y a de l’audace et c’est ce dont nous avons besoin. Je reconnais également les mesures incitatives du Parti québécois à garder les gens de plus de 60 ans au travail. Ici aussi, il y a de l’audace. Toutefois, je ne suis pas indépendantiste… La Coalition avenir Québec me déçoit de plus en plus quant à la division qu’elle établit au sujet de l’immigration et de la langue. Pour l’instant, je ne développe aucun intérêt pour le Parti libéral et le Parti conservateur.

Aurélie Caron-Julien

Circonscription : Sherbrooke, Estrie

Député sortant : Christine Labrie, QS

Étudiante en soins infirmiers, elle votera pour la deuxième fois aux élections provinciales. Elle garde les yeux ouverts sur les propositions de tous les partis pour faire un choix éclairé.

C’est dommage que François Legault ait associé l’immigration à la violence, selon moi. Je travaille avec de nouveaux arrivants à Sherbrooke, et les personnes que je côtoie veulent s’intégrer. Ces gens viennent au Québec pour avoir de meilleures conditions de vie, surtout pour leurs enfants. Côté environnemental, les propositions de Québec solidaire sont intéressantes. Je crois que nous avons besoin de changements radicaux.

Ryan Harfouche

Circonscription : Vimont, Laval

Député sortant : Jean Rousselle, PLQ

Étudiant en génie aérospatial, il soutient l’idée d’apporter une aide économique contre l’inflation, notamment pour les étudiants, les personnes âgées et les nouveaux arrivants. La crise du logement, le contrôle des armes à feu et la crise climatique le préoccupent particulièrement.

La dernière rencontre des chefs a soulevé de nombreuses thématiques pertinentes. Par exemple, la plateforme « Votre Santé » dévoilée par François Legault qui permettrait d’offrir un accès rapide à un professionnel de la santé sans passer par l’urgence. En revanche, comme l’a affirmé Dominique Anglade, cette plateforme ne pourra remplacer un médecin de famille. Selon moi, Québec solidaire a le plan environnemental qui permettrait de lutter contre les changements climatiques. Le parti est conscient de la nécessité de faire des sacrifices pour atteindre la carboneutralité. La Charte des régions me plaît également. Elle permettrait de répartir équitablement le flux d’immigrants tout en comblant la pénurie de main-d’œuvre. Néanmoins, j’ai été déçu qu’aucune mesure concrète en matière d’éducation et de soutien aux étudiants ne soit mise de l’avant.