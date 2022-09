(North Hatley) Dominique Anglade s’engage maintenant à construire un tramway entre Québec et Lévis coûte que coûte, avec un pont ou un tunnel. Elle ne chiffre pas sa promesse.

Tommy Chouinard La Presse

La semaine dernière, lors d’une entrevue à Radio-Canada, la cheffe libérale laissait entendre qu’elle pourrait renoncer à ce projet de troisième lien si des études en démontraient l’inutilité.

Or samedi, questionnée pour savoir si ce tramway se ferait coûte que coûte peu importe la conclusion des études qui seraient faites sous un gouvernement libéral, elle a répondu qu’« il faut absolument améliorer, absolument améliorer la mobilité à Québec ». « Et oui, ça passe par un tramway est-ouest, nord-sud et ça passe par l’arrivée jusqu’au sud de Québec, absolument, jusqu’à Lévis », a-t-elle ajouté.

Le projet se ferait peu importe l’estimation de la facture ? « L’étude va nous permettre à ce moment-là de dire quel serait le meilleur moyen d’aller de l’avant avec ça. » Avec un pont ou un tunnel.

Dominique Anglade met au défi François Legault de dévoiler les études sur son projet de tunnel autoroutier Québec-Lévis d’ici le premier débat des chefs, le 15 septembre. Elle l’accuse de les « cacher » et de manquer de transparence.

« Les études appartiennent à tous les Québécois et ont les a tous payées. Pourquoi on ne peut pas avoir accès à ces études-là pour qu’on puisse prendre des décisions éclairées ? » a-t-elle plaidé.

Elle ne chiffre toutefois pas son propre engagement de tramway Québec-Lévis. « Les études vont nous permettre de répondre à ces questions », s’est-elle limitée à dire.

Son projet se veut un prolongement du futur tramway à Québec en plusieurs phases. On desservirait l’aéroport, Lebourgneuf, Charlesbourg puis Lévis.