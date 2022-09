(Montréal) Dominique Anglade est retournée dans sa circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne samedi, pour la deuxième fois en trois jours, au moment où un sondage montre un effritement des appuis à son parti à Montréal et à Laval.

Tommy Chouinard La Presse

Selon le coup de sonde de Léger réalisé pour le compte du quotidien Montreal Gazette, 28 % des 600 répondants des deux villes voteraient pour la formation de Dominique Anglade. Le Parti libéral du Québec (PLQ) est habitué à de bien meilleurs scores à Montréal et à Laval : il avait recueilli 41 % des suffrages lors des élections de 2018.

Le PLQ demeure en tête d’après le sondage réalisé du 2 au 5 septembre, mais la Coalition avenir Québec (CAQ) le talonne et Québec solidaire (QS) n’est pas loin derrière.

Quelque 24 % des répondants appuient la CAQ et 19 %, QS. Le Parti conservateur du Québec récolte 13 %, presque deux fois plus que le Parti québécois à 7 %.

Les deux nouveaux partis anglophones ne récoltent pas beaucoup d’intentions de vote, mais ils pourraient causer des ennuis au PLQ dans les circonscriptions où la lutte est serrée. Le Parti canadien est à 3 % (autant que le Parti vert) ; le Bloc Montréal, à 2 %.

Les dés ne sont pas jetés, selon Anglade

Dominique Anglade réplique que la partie n’est pas terminée. Des rendez-vous importants sont à venir, souligne-t-elle. « Les électeurs regardent sans doute les sondages comme vous regardez les sondages. Mais ce que je pense que les électeurs regardent surtout, ce sont les propositions. »

[Les électeurs] vont être à l’écoute des débats, ils vont être à l’écoute des enjeux dans les prochaines semaines, ils vont être à l’écoute de tout ce qu’on est en train de faire. Et après ça, le vrai sondage sera le 3 octobre prochain. Dominique Anglade

Le premier débat des chefs se tiendra jeudi.

Dans Saint-Henri–Sainte-Anne, une chaude lutte à trois oppose Mme Anglade, la CAQ et QS. La cheffe libérale s’était rendue dans sa circonscription jeudi pour un bain de foule au marché Atwater, où l’accueil fut chaleureux. Elle est revenue samedi, en après-midi et en soirée, pour trois activités.

Elle a fait du porte-à-porte, chose que l’on voit rarement chez un chef de parti. C’est un exercice sans filet qui peut réserver des surprises. Si elle a rencontré plusieurs sympathisants libéraux, elle a aussi tenté de convaincre des indécis en plus de faire face à des personnes qui n’ont pas l’intention d’aller voter ou hésitent à le faire. Deux électeurs lui ont fait comprendre qu’elle n’aurait pas leur vote.

Elle a ensuite pris un bain de foule au Festival de la Petite-Bourgogne, où elle a multiplié les photos et reçu de bons mots. Elle a terminé la journée avec un souper en compagnie de bénévoles.

« Vous allez me voir dans ma circonscription, c’est évident, parce que notre premier rôle est un rôle de député. Aujourd’hui, c’est une journée toute spéciale avec le Festival de la Petite-Bourgogne en plus, festival que je n’ai jamais raté comme députée », a-t-elle dit pour expliquer la raison de sa présence dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Dimanche, Dominique Anglade sera à Montréal, puis à Laval — où elle a passé bien du temps au cours des derniers jours. Elle tente de conserver les cinq circonscriptions (sur six) remportées par son parti en 2018 et aujourd’hui menacées par la CAQ.