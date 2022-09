(Québec) Éric Duhaime promet de tenir un sommet sur la santé mentale des jeunes dans les 100 premiers jours d’un gouvernement conservateur. Depuis le début de la campagne électorale, le chef du Parti conservateur du Québec mentionne fréquemment l’impact négatif que les restrictions sanitaires ont eu sur les enfants durant les deux premières années de la pandémie.

Mylène Crête La Presse

S’il était élu premier ministre, il convoquerait tous les acteurs concernés et des experts du milieu pour faire un état de situation et identifier les mesures qui peuvent être mises en place à court, moyen et long terme.

Éric Duhaime a fait cette annonce tôt samedi matin à Québec à l’occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Il venait de rencontrer les représentants de l’Association québécoise de prévention du suicide.

« On parle beaucoup des dommages de ce qui s’est passé au Québec, mais on parle très peu de la santé mentale », avait-il affirmé la veille dans un discours devant ses partisans. Depuis le début de la campagne électorale, il a affirmé à plusieurs reprises le confinement imposé durant la pandémie fera sentir son effet sur une génération.

Le chef conservateur fait campagne à Québec où il participera à l’ouverture du bureau de campagne électorale de Denise Peters dans la circonscription de Jean-Lesage. Elle est présentement représentée par le député sortant de Québec solidaire, Sol Zanetti, mais ce serait la Coalition avenir Québec qui aurait davantage de chances de la ravir, selon le site de projections électorales Qc125.

Éric Duhaime passera ensuite l’après-midi à faire du porte-à-porte dans le comté de Chauveau où il tente de déloger le caquiste Sylvain Lévesque.