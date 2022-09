(Saint-Jérôme) La Coalition avenir Québec (CAQ) prévoit, si elle forme le prochain gouvernement, creuser le déficit du Québec au-delà de ce qui était prévu au rapport préélectoral sur l’état des finances publiques de la province.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le chef caquiste François Legault a présenté samedi le cadre financier de son parti. Le rapport préélectoral prévoyait des déficits oscillants entre 1,6 et 1,9 milliard au cours des quatre prochaines années, après versements au Fonds des générations. En excluant ces versements, qui servent à rembourser la dette, le Québec retrouvait dès 2022-2023 des surplus budgétaires.

Désormais, en intégrant les engagements de la CAQ prévus pour un potentiel second mandat, le parti de François Legault creuse le déficit après versements au Fonds des générations. Par exemple, le déficit prévu au rapport préélectoral était de 1,6 milliard en 2022-2023, il passe à 7,6 milliards dans le cadre financier. En 2023-2024, le déficit était de 1,2 milliard, il passe à 5,1 milliards.

La CAQ a aussi promis au début de la campagne électorale de baisser d’un point de pourcentage les deux premiers paliers d’imposition dès 2023 en pigeant dans les versements prévus au Fonds des générations. Pour financer cette promesse, le chef de la CAQ propose d’utiliser 39 % des versements prévus au cours des prochaines années au Fonds des générations, en limitant ceux-ci à 3 milliards à la fin du prochain mandat. À titre comparatif, le Rapport préélectoral sur l’état des finances publiques du Québec, déposé par le ministère des Finances plus tôt ce mois-ci, indiquait que le gouvernement verserait près de 5 milliards dans le Fonds en 2026-2027.

La CAQ estime malgré tout qu’en creusant les déficits sur quatre ans, le ratio dette nette/PIB continuera de descendre. Le parti estime qu’il passera de 38 % (donnée de mars 2022) à près de 36 % dans quatre ans.

« En 2021-2022, nous prenions l’engagement de revenir à l’équilibre budgétaire en 2027-2028. En marge de la campagne électorale, nous maintenons cet engagement. Il s’agit d’une question d’équité intergénérationnelle, mais aussi d’assurer le maintien du financement à long terme des principales missions de l’État », écrit la CAQ dans son cadre financier.

Croissance des dépenses

La CAQ prévoit une croissance annuelle des dépenses en santé de 4,5 % en santé et de 3,5 % en éducation. « Par ailleurs, afin de financer nos engagements en matière d’infrastructures, le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 sera augmenté de 7,5 milliards pour atteindre 150 milliards », écrit-on.

Face aux incertitudes économiques mondiales, liées entre autres à la guerre en Ukraine et à menace d’une récession, le cadre financier caquiste « prévoit une provision pour les risques économiques et autres mesures de soutien et de relance de 8 milliards auxquelles s’ajoute un Fonds de suppléance de 2 milliards ».

Pour y parvenir, la CAQ table que « l’amélioration de la croissance économique rapportera 3 milliards de plus durant le mandat, ou 1,7 milliard à terme en 2026-2027 », et ajoute que « la poursuite de nos efforts en matière de révision des programmes générera 4 milliards au cours des quatre prochaines années, et 1,5 milliard à terme en 2026-2027 ».

« Nous ferons un suivi des engagements annuels du gouvernement afin d’éviter que des sommes ne dorment dans les coffres des ministères. Nous prévoyons ainsi de pouvoir réutiliser l’équivalent de 1 % des dépenses annuelles pour les engagements du gouvernement. Aucun service ne sera affecté par cette approche », promet le parti.

La CAQ prévoit une croissance économique légèrement supérieure de 2024 à 2027 comparativement à ce qui était prévu au rapport préélectoral. « Cette augmentation prévue de 0,5 % du PIB réel est réaliste et prudente considérant ce que nous avons accompli depuis quatre ans », justifie le parti.

Coût des engagements

Au total, les engagements de la CAQ au cours de la campagne électorale totalisent « 29,6 milliards de dollars [sur quatre ans], incluant la baisse de 1 % des deux premiers paliers d’imposition dès 2023 ».

Limiter la hausse des tarifs gouvernementaux à 3 % coûterait 2,1 milliards sur quatre ans. Convertir les places en garderies privées en places subventionnées coûterait 944 millions. L’ensemble des mesures du « bouclier anti inflation » totalisent 21 milliards sur quatre ans, ce qui inclut la baisse d’impôt.