(Québec et Donnacona) Les imprécisions de François Legault sur le troisième lien, qui a semé la confusion vendredi sur ses intentions entre la construction d’un pont ou d’un tunnel, poussent ses adversaires Éric Duhaime du Parti conservateur et Dominique Anglade du Parti libéral à exiger que les études dont il dispose soient rendues publiques au cours de la campagne électorale.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Mylène Crête La Presse

Alors qu’il présentait à Québec ses engagements pour la région de la Capitale-Nationale, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault a été questionné sur son projet de construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Si les études en cours de réalisation, dont les travaux de forage qui doivent déterminer la nature du sol où doit passer le tunnel prévu par la CAQ, ne sont pas concluantes, M. Legault réviserait-il sa promesse ?

Il y a un besoin pour un troisième lien. Pour moi, c’est une évidence. Reste à décider si c’est un pont ou un tunnel. Nous, on souhaite un tunnel. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Quand on a relevé qu’il ne fermait pas la porte dans sa réponse à la construction d’un nouveau pont, le chef caquiste a répondu : « Actuellement, c’est clair qu’il y a un besoin. Combien de voies ? On a commencé à six voies, on est rendu à quatre voies, mais c’est sûr qu’il y a un besoin pour un troisième lien. »

Cette déclaration a par la suite été corrigée par M. Legault, qui a précisé sa pensée à plus d’une reprise en cours de journée.

« On ne peut pas télétransporter le monde entre Québec et Lévis. C’est un pont ou un tunnel. Dans la balance des inconvénients, je suis convaincu que c’est mieux un tunnel qu’un pont », a-t-il dit.

Legault veut un chèque en blanc, dit Duhaime

Pour Éric Duhaime, les électeurs ne doivent pas aller aux urnes sans avoir vu les études sur le troisième lien. Le chef conservateur, qui tente de ravir des circonscriptions à la CAQ dans la grande région de Québec, accuse son adversaire caquiste de demander « un chèque en blanc de 6,5 milliards » puisqu’il ne veut pas donner de plus amples détails sur ce projet.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Éric Duhaime, chef du parti conservateur du Québec

« Est-ce que son projet, c’est juste un écran de fumée pour avoir des votes et flouer la population de Québec comme il nous a floués sur un paquet d’autres enjeux depuis quatre ans ? », a-t-il demandé à la petite foule de partisans réunis dans le stationnement d’un concessionnaire automobile de Donnacona.

Qu’adviendrait-il si les études commandées par le gouvernement venaient à démontrer qu’un tunnel est la meilleure option ? « Je ne suis pas quelqu’un de borné, sauf qu’il n’y a personne qui m’a convaincu du contraire », a répondu Éric Duhaime.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, met pour sa part François Legault « au défi […] de rendre publiques toutes les études sur un pont ou un tunnel entre Québec et Lévis avant le Face-à-Face de TVA », le 15 septembre.

Legault refuse de dévoiler les études

À ce sujet, François Legault persiste et signe : même s’il demande aux citoyens du Grand Québec un « mandat fort » pour réaliser un tunnel autoroutier entre la capitale et Lévis, il n’est pas question pour lui de dévoiler les études que le gouvernement détient.

Les études nous montraient qu’il y avait un besoin. Et les études regardaient la possibilité d’avoir un pont à l’est. Là, les nouvelles études vont considérer les besoins centre-ville à centre-ville. […] Je m’attends à ce que dans l’étude, il va y avoir une augmentation de l’achalandage prévu. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Le projet de la CAQ, qui est passé de six à quatre voies, a un coût estimé à 6,5 milliards. M. Legault a assuré vendredi que ce prix était un maximum, même si les travaux de forage afin de connaître la nature du sol où doit passer le tunnel ne sont pas terminés.

De son côté, Dominique Anglade promet un tramway entre Québec et Lévis qui passerait sur un pont ou dans un tunnel. Elle ne chiffre pas son engagement et dit de surcroît qu’elle utiliserait les « 10 milliards du tunnel caquiste » pour financer l’ajout de 2000 lits dans le réseau hospitalier, au coût de six milliards, et la rénovation des écoles (quatre milliards). Mme Anglade ne tient donc pas compte du fait que la CAQ a ramené l’estimation de son tunnel à 6,5 milliards.

Québec solidaire a annoncé la semaine dernière vouloir instaurer un service rapide par bus « du centre-ville de Lévis à l’ouest de Québec, en passant par le pont de Québec ». Le Parti conservateur d’Éric Duhaime propose une autoroute qui traverserait une partie de l’île d’Orléans pour rejoindre un nouveau pont vers Lévis. Pour sa part, le Parti québécois créerait une ligne de train léger de centre-ville à centre-ville, entre Québec et Lévis. C’est un lien sous-fluvial qui relierait les deux rives.

Avec Tommy Chouinard, La Presse