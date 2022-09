Malgré le recul

Québec solidaire « ne s’excusera jamais » de taxer les millionnaires, dit Nadeau-Dubois

(Sherbrooke) Québec solidaire se fait critiquer par ses adversaires politiques et par de nombreux chroniqueurs pour sa promesse d’instaurer un impôt sur les actifs nets de plus d’un million de dollars et sur les grandes successions, car il s’agit d’un « tabou » politique, dénonce Gabriel Nadeau-Dubois, qui réfute avoir livré une mesure mal ficelée.