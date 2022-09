Legault ne dit plus « join us » aux anglophones

(Victoriaville ) La Coalition avenir Québec (CAQ) a retiré de son site internet la version anglaise de l’onglet électoral ayant pour titre « Now. Our Record. ». Contrairement à la dernière campagne électorale, où elle faisait circuler une vidéo dans laquelle François Legault disait aux anglophones « join us » (joignez-vous à la CAQ), le parti n’entend plus communiquer dans une autre langue que le français.

Hugo Pilon-Larose La Presse

François Legault a justifié que le contexte a changé entre l’élection de 2018 et celle-ci. Son gouvernement a depuis adopté la loi 96, qui modernise la Charte de la langue française, et qui met de l’avant que l’État québécois doit être exemplaire en matière de langue française. Par exemple, le Québec ne communiquera plus à l’avenir dans une autre langue que le français avec les immigrants, six mois après leur arrivée.

« Il y a une langue officielle au Québec, c’est le français, et il faut que l’État montre exemple », a dit M. Legault mercredi.

À ce titre, son parti présentait toujours il y a quelques jours un site internet électoral entièrement bilingue. Dans cette section, les caquistes présentent leur lecture du bilan qu’ils ont eu à la tête du gouvernement.

Si ce site en anglais n’est plus en ligne, François Legault a toutefois précisé qu’il continuerait de répondre aux questions des journalistes de la presse anglophone. Il a aussi défendu que tous les droits des Québécois d’expression anglaise sont protégés par sa loi 96.