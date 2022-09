(Québec) Éric Duhaime s’est insurgé contre les expropriations qui « empestent » la vie de certains citoyens de Québec. Il appelle les électeurs de la région à manifester leur opposition au projet de tramway en votant pour le Parti conservateur du Québec, le 3 octobre. Le chef de la formation politique ne va pas toutefois jusqu’à en faire un référendum comme il l’avait déclaré pour le projet GNL au Saguenay–Lac-Saint-Jean la semaine dernière.

Mylène Crête La Presse

« Il y a deux gros, gros enjeux dans la région de Québec. C’est pour ça que je dis ceux qui votent pour le Parti conservateur, soyez conscients que c’est un vote contre le tramway et que c’est un vote pour un pont à l’est comme troisième lien », a-t-il expliqué mercredi.

Le projet de tramway prévoit en tout 342 expropriations le long du tracé du tramway qui traverserait une portion de la ville d’est en ouest sur 19,3 km avec plusieurs stations au centre-ville. Seulement 13 dossiers ont été déposés à la cour dont deux ont été réglés de gré à gré, selon la Ville. Le coût du projet atteint désormais 4 milliards.

« Si la ville de Québec vote massivement contre le tramway, je suis convaincu que le gouvernement Legault aura encore moins de légitimité pour mettre notre argent dans un projet dont on ne veut pas », a-t-il affirmé.

Le chef conservateur espère remporter le scrutin dans la circonscription de Chauveau et faire élire ses premiers députés dans la région de Québec. Il s’est lancé dans une guerre de chiffre avec le maire de Québec, Bruno Marchand, sur les résultats d’un sondage qui indiquait la veille que 48 % des résidants de la Vieille-Capitale étaient en faveur du tramway dans sa forme actuelle ou sous une autre forme.

Le coup de sonde effectué par la firme Segma pour le quotidien Le Soleil et la station de radio FM93 indiquait que 15 % voudraient que le projet prenne une autre forme et que 43 % y sont défavorables. Il a été réalisé à partir d’entrevues téléphoniques auprès de 799 personnes entre le 29 août et le 3 septembre dans la région de Québec. La marge d’erreur maximale est de 3,5 %.

Éric Duhaime a fait sa conférence de presse sur la pelouse de Jean-Pierre Du Sault, du regroupement de citoyens Québec mérite mieux. Une bande de son terrain où est située sa maison sur le boulevard René-Lévesque à Québec doit être expropriée.

L’évènement a failli être annulé parce que le PCQ avait de la difficulté à trouver un endroit. Le candidat Stéphane Lachance, dans La Peltrie, avait imploré les gens sur Facebook de l’aider à en trouver un.

Au lieu du tramway, Éric Duhaime propose plutôt 80 millions pour assurer la gratuité du transport en commun « pour plusieurs années » dans la région de Québec afin de mesurer l’intérêt des résidants.