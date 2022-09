Réforme fiscale et impôt pour les riches

QS recule et exempte les terres agricoles

(Montréal, Saint-Jacques-le-Mineur, Longueuil, Carleton-sur-Mer et Québec) Rare unanimité dans la campagne électorale : tous les partis attaquent la proposition de Québec solidaire (QS) d’instaurer un impôt sur les actifs nets de plus d’un million de dollars et sur les grandes successions, une mesure qui nuit au secteur agricole, dénoncent-ils. Ébranlé, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois recule et exemptera les terres agricoles du calcul.