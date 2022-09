Québec solidaire estime que « le 5 % le plus riche doit contribuer davantage pour financer la santé, l’éducation et l’environnement » et que « les millionnaires vont devoir contribuer davantage », notamment « pour financer la lutte à la pauvreté ».

(Gatineau) Québec solidaire a dévoilé une partie de sa réforme fiscale, qui vise à instaurer un « impôt sur les grandes fortunes » visant les gens qui possèdent un actif net de plus d’un million, ainsi qu’un impôt sur les grandes successions. Ces mesures doivent « rapporter 2,65 milliards à la collectivité ».

Charles Lecavalier La Presse

Le palier principal d’imposition sera de 0,1 %, soit 1000 $ par tranche de millions par année. Par exemple, une personne qui possède trois immeubles à revenus et un bateau dont la valeur totalise deux millions devra payer 1000 $ de plus dans sa déclaration d’impôt, puisque le premier million n’est pas imposé.

Pour les immeubles et maisons, le montant de la dette hypothécaire est soustrait de la valeur immobilière pour calculer l’actif net.

Quant à « l’impôt sur les grandes successions », il vise les fortunes de plus d’un million. « Tout ce qui dépasse le million de dollars d’actifs nets sera imposé à 35 %. Ainsi, si une personne lègue un million de dollars, elle ne paiera aucun impôt supplémentaire », explique le parti.

Avec cet impôt sur les successions, QS veut s’attaquer au fait que pour les « plus grandes fortunes », les inégalités les plus importantes « ne sont pas au niveau du revenu, mais bien des sommes accumulées ». Il souligne qu’il existe un impôt sur les successions dans 24 des 37 pays de l’OCDE, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Japon.