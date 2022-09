Conçu par des chercheurs de l’Université Laval, le Datagotchi Élections est une application qui cherche à prédire votre vote à partir de votre profil et de vos habitudes de vie. Le but est d’encourager de façon ludique la réflexion sur le lien (plus grand qu’on pense) entre nos comportements de tous les jours et nos préférences électorales.

Est-il possible de prédire le vote d’une personne en sachant qu’elle boit un café latte le matin et qu’elle se promène en transport en commun ? Ou qu’elle suit un régime végétarien et raffole de la musique trad ?

Le professeur de l’Université Laval Yannick Dufresne en est persuadé. Et c’est pourquoi ses collègues de la Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques et lui ont développé une nouvelle application web qui vise à en faire la démonstration : le Datagotchi Élections.

Cette plateforme web « ludique et rétro » (dont le nom est une variante du fameux Tamagotchi des années 1990) s’appuie sur plusieurs études et recherches qui révèlent que les habitudes de vie ont un lien étroit avec le vote des électeurs.

La Presse a donc jugé bon de s’associer à La Presse Canadienne et à l’équipe de recherche de l’Université Laval pour vous inviter à participer à ce sondage plus scientifique qu’on peut penser… aux questions plus sérieuses qu’il n’y paraît.

Quel est votre film préféré ?

Combien de tatouages avez-vous ?

Avez-vous des animaux de compagnie ?

À l’aide d’une trentaine de questions sur vos habitudes de tous les jours et sur vos caractéristiques sociodémographiques, l’application a de bonnes chances de déterminer pour quel parti provincial vous voterez le 3 octobre prochain… ou, du moins, pour quel parti votent les gens qui vous ressemblent. Ce que les partis appellent la fameuse « segmentation »…

L’équipe du professeur Dufresne utilise ainsi des variables non politiques ou différentes de celles qu’on retrouve dans les sondages pour montrer qu’il y a une grande richesse dans ces informations et qu’elles en disent beaucoup sur nous. Un des objectifs de l’appli est justement de sensibiliser les électeurs à la richesse des données individuelles que l’on produit chaque jour sous forme de traces numériques. Des données dont se servent d’ailleurs les partis politiques.

À l’origine du projet, on retrouve un constat implacable : les électeurs ne votent pas nécessairement en fonction des enjeux politiques. En fait, la recherche en science politique a montré que certaines variables comme la classe sociale, la religion et le lieu de résidence ont un effet important sur le choix de vote.

« Traditionnellement, c’était ces variables clés qui permettaient de prédire le vote d’un électeur. Mais avec la fragmentation de l’espace culturel et social, on observe plus récemment un déclin du pouvoir prédictif de ces variables », explique le professeur Dufresne.

D’où la complémentarité entre un outil comme la Boussole électorale offerte par Radio-Canada, qui place les électeurs sur un axe bidimensionnel en fonction des plateformes des partis, et le Datagotchi Élections, qui croise les habitudes de vie.

D’où, aussi, l’objectif scientifique du Datagotchi, qui collecte des données de façon confidentielle et sûre*. Un des postulats de base de l’équipe de recherche est que les habitudes de vie sont de plus en plus d’intérêt pour comprendre le choix de vote, ce qu’ont compris les stratèges des partis politiques, bien qu’elles demeurent peu intégrées en recherche.

Soulignons que la plateforme web est encadrée par un processus éthique scientifique qui interdit le partage des données avec des entreprises ou des partis politiques. Elles serviront donc seulement dans un contexte d’analyse, dont vous profiterez d’ailleurs. Nous publierons en effet des analyses et interprétations des données pendant toute la durée de la campagne électorale.

* Selon la Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques : « Les données seront utilisées à des fins de recherche et de promotion dans les médias exclusivement. Les données sont d’ailleurs anonymisées et stockées de façon sécuritaire dans les serveurs de l’Université Laval, et répondent aux standards pancanadiens les plus rigoureux en matière d’éthique et de sécurité des données. Ces données seront donc utilisées à des fins de publications scientifiques et mobilisées dans le cadre de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat. Des tests d’intrusion ont également été réalisés par une firme de sécurité afin de garantir la sécurité et la solidité de la plateforme web. »