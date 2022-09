La parole aux électeurs

On a beau prédire une victoire pour la Coalition avenir Québec, il y a encore de nombreux électeurs indécis. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l’appel de La Presse et souhaité nous dire pourquoi vous avez du mal à faire votre choix et ce qui influencera votre décision. Faites connaissance avec les électeurs qui partageront leurs réflexions tout au long de la campagne électorale.