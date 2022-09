« Le fait d’ajouter des personnes ne change pas, ne règle rien à la pénurie de main-d’œuvre parce que ces personnes-là sont à la fois, travailleurs et consommateurs et leur consommation nécessite l’équivalent de travail que leur prestation de travail individuel », estime Paul St-Pierre Plamondon.

(Lévis) Le Parti québécois n’achète pas l’argumentaire voulant que la hausse des seuils d’immigration comble la pénurie de main-d’œuvre. Paul St-Pierre Plamondon affirme que « cette prémisse est fausse et non-fondée » et veut faire fondre les seuils de 50 000 à 35 000.

Fanny Lévesque La Presse

« L’affirmation qu’on entend constamment dans les médias à savoir que la hausse des seuils permet de combler la pénurie de main-d’œuvre est factuellement fausse et erronée », a déclaré le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors d’un court arrêt à Lévis, lundi. Le PQ, qui n’avait pas encore fait connaître son engagement sur les seuils d’immigration, a révélé qu’il les réduirait considérablement.

La formation politique réduirait le nombre d’immigrants permanents accueillis annuellement au Québec de 50 000 à 35 000, ce qui exclut les travailleurs temporaires qui relèvent d’Ottawa. Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont promis de les augmenter. QS vise des seuils entre 60 000 et 80 000 et les libéraux promettent un minimum de 70 000 pour la première année.

Malgré les nombreux appels du milieu des affaires, la Coalition avenir Québec promet de maintenir les seuils actuels à 50 000. Seul le Parti conservateur du Québec veut les descendre, mais n’a pas encore précisé sa cible. Pour juguler la crise de la main-d’œuvre, le Conseil du patronat du Québec presse le gouvernement Legault de faire passer le seuil d’accueil annuel à 90 000 immigrants.

Des décisions prises sur une prémisse « non fondée », a martelé Paul St-Pierre Plamondon. « Le fait d’ajouter des personnes ne change pas, ne règle rien à la pénurie de main-d’œuvre parce que ces personnes-là sont à la fois, travailleurs et consommateurs et leur consommation nécessite l’équivalent de travail que leur prestation de travail individuel », a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs affirmé qu’il faut tenir compte de la capacité d’accueil du Québec tandis que la province est frappée par une crise du logement et affectée par une pénurie de médecins et d’enseignants. Le PQ précise que ses engagements ne touchent pas l’accueil de travailleurs temporaires.

La formation croit en revanche avoir « le meilleur programme » pour aider les entreprises des régions qui peinent à trouver de la main-d’œuvre. Un gouvernement péquiste mettrait en place une série d’incitatifs, comme le remboursement des frais de scolarité, pour augmenter la régionalisation de l’immigration.

On va donner plus de résultats à ces entreprises-là que le modèle actuel qui en est un de convergence vers Montréal, qui peut mener à celui de Toronto, la ghettoïsation par ethnie culturelle Paul St-Pierre Plamondon

« Environ 80 % de l’immigration converge vers Montréal et nous, on fixe l’objectif d’avoir au moins 50 % de l’immigration qui est régionalisée », a-t-il ajouté.