(Québec) Après un début de campagne très difficile dans la région de la capitale, la cheffe libérale Dominique Anglade a rebondi à Québec avec un rassemblement digne de ce nom lundi soir.

Tommy Chouinard La Presse

« On sent que le vent tourne à Québec », a-t-elle soutenu lors d’une mêlée de presse après l’évènement.

Après avoir passé une bonne partie de la journée à Trois-Rivières, Dominique Anglade a mis le cap sur Québec pour un « 5 à 7 militant » dans la circonscription de Jean-Talon. Au moins 80 militants gonflés à bloc étaient réunis. Tout un contraste avec les rassemblements du début de la campagne à Québec.

Les militants libéraux « sont là aujourd’hui », s’est-elle réjouie. Ils sont en train de « revenir », selon elle. « La souche libérale, elle est forte à Québec. »

« Je rêve d’une chose quand je me couche le soir, que la capitale nationale redevienne rouge le 3 octobre prochain », a-t-elle lancé dans un discours devant les militants.

Julie White, directrice du contenu de Mme Anglade, a été nommée candidate quelques jours après le déclenchement de la campagne. La cheffe libérale avait pris un bain de foule plus tôt dans Jean-Talon sans porte-couleur à ses côtés.

Julie White dit avoir lancé au cours des derniers jours un appel à la mobilisation auprès de libéraux « qui s’étaient peut-être un peu détachés du parti ».

« En 2019, on l’a tous vu dans (l’élection) partielle, ça a été difficile. C’est correct mais il y a de l’espoir aujourd’hui, les gens veulent une alternative. Ils trouvent que François Legault est arrogant. Et à Québec, beaucoup de choses ne passent pas, notamment le troisième lien », a-t-elle dit aux journalistes. La CAQ a ravi aux libéraux la circonscription de Jean-Talon lors de cette élection partielle. La candidate libérale était Gertrude Bourdon, qui a participé au rassemblement – tout comme l’ex-ministre et député local Yves Bolduc.

« On a un travail à faire, on ne se le cachera pas, il faut qu’on soit discipliné, qu’on travaille fort, qu’on fasse beaucoup de terrain, mais c’est possible dans Jean-Talon, a dit Mme White dans un discours. On a une base libérale qu’il faut qu’on fasse sortir. »