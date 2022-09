(Trois-Rivières) Dès le début de son mandat, un gouvernement libéral éliminerait les clauses dérogatoires utilisées par le gouvernement Legault pour blinder contre les poursuites judiciaires ses lois 21 sur la laïcité de l’État et 96 sur la langue française, soutient Dominique Anglade. Mais pas question pour elle d’assouplir la loi 101 pour augmenter les protections de la minorité anglophone comme l’a déjà réclamé l’un de ses candidats pour qui la Charte de la langue française est une « ancienne calèche ».

Tommy Chouinard La Presse

Jusqu’ici, la cheffe libérale se contentait de dire qu’elle ne renouvellerait pas les clauses de dérogation à la Charte des droits et libertés après le délai de cinq ans.

En conférence de presse à Trois-Rivières lundi, elle a précisé qu’il est « exact » qu’un gouvernement libéral éliminerait ses clauses une fois au pouvoir. Les lois 21 et 96 pourraient alors faire l’objet de poursuites devant les tribunaux sur le fond.

Dominique Anglade a expliqué qu’elle rouvrirait la loi 21 pour faire en sorte que les enseignantes puissent porter un signe religieux et pour, par le fait même, éliminer la clause dérogatoire. Quant à la loi 96, elle bifferait la même clause, tout comme des restrictions imposées aux cégeps anglophones et le délai de six mois imposés aux nouveaux arrivants pour apprendre le français.

Il n’est « absolument pas » question d’en profiter pour augmenter les protections de la minorité anglophone, a-t-elle précisé. Elle réagissait ainsi à des propos tenus par son candidat dans Laurier-Dorion, Deepak Awasti.

Selon lui, la loi 101, « autrefois une réponse appropriée à la Grande Noirceur » est aujourd’hui « une ancienne calèche à l’ère de la voiture hybride ». C’est ce qu’il écrivait en 2016, dans une lettre qu’il a co-signée et qui a été publiée dans le quotidien The Gazette. Il ajoutait que « la peur et le ressentiment que [la loi 101] reflète, le poids imposant qu’il porte et le visage assimilateur qu’il présente – tous sont du passé. Elle recherche l’uniformité là où la gouvernance asymétrique et le respect de la particularité ont cours ».

Il faisait valoir en substance que les droits de la minorité anglophone sont brimés. « La présence de la communauté anglophone se contracte sans relâche. Le mandat de l’Office québécois de la langue française est de promouvoir et de protéger uniquement la langue française. Quel Office protège et promeut la langue anglaise et les droits de sa communauté, une “nation fondatrice” du Québec ? » Le Parti libéral a annoncé la candidature de M. Awasti le 22 août dernier. Il a été élu par les membres à l’issue d’une investiture ouverte. Il est un « représentant en matière de droit de l’immigration et des réfugiés » et un « analyste des politiques publiques », selon le communiqué du parti.

Dominique Anglade a eu des « discussions » avec son candidat. « Il est parfaitement au courant des positions que nous avons et les défend maintenant », a-t-elle dit, rappelant que son parti propose 27 mesures sur la langue française. « On est 2 % en Amérique du Nord, si on veut continuer à évoluer de manière forte et affirmée, on a besoin des mesures qu’on met de l’avant. »

Dans une autre lettre, cette fois publiée dans le journal anglophone The Suburban en 2021, Deepak Awasti soutient que contrairement à ce qu’ont fait les caquistes, le gouvernement québécois ne peut pas inscrire dans la Constitution canadienne que le Québec forme une nation et que sa seule langue officielle est le français. Là encore, Mme Anglade a dit qu’elle n’appuie pas de tels propos.

Deepak Awasti n’est pas disponible pour une entrevue. Il sort de l’hôpital après s’être cassé un bras et une jambe, a fait savoir le PLQ.

Immigration

Dans la première année d’un mandat libéral, le Québec accueillerait 70 000 nouveaux arrivants. C’est nécessaire pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre, estime Dominique Anglade.

Des ententes seraient conclues avec les régions afin de fixer le seuil qui s’appliquerait dans chacune d’elle pour les années suivantes. Elles sont « les mieux placées » pour déterminer leurs besoins de travailleurs étrangers tout en tenant compte de leur capacité d’accueil, a fait valoir Dominique Anglade. Pour les années à venir, « ça peut être plus que 70 000, ça peut-être moins, ça va dépendre des régions ».

Elle a toutefois été claire sur un point : « réduire le seuil ne va pas dans la bonne direction ». « C’est sûr qu’on ne sera pas d’accord avec 35 000 », a-t-elle également dit en réaction au Parti québécois et à son engagement dévoilé le même jour.

De son côté, la CAQ compte ramener le seuil d’immigration à 50 000, après en avoir accepté 18 000 de plus cette année en raison des retards provoqués par la pandémie de COVID-19. Selon le PLQ, la hausse exceptionnelle de 2022 prouve selon la cheffe libérale que le Québec a la capacité d’en accueillir 70 000.

Québec solidaire pourrait aller jusqu’à 80 000, selon Gabriel Nadeau-Dubois.

Pour ceux qui veulent s’établir en région, un gouvernement libéral pourrait réduire les exigences en matière de connaissance du français afin de leur permettre d’obtenir plus rapidement leur certification de sélection. « Il pourrait y avoir une modulation effectivement […]. Ce qu’on sait, c’est que le meilleur outil de francisation est la régionalisation de l’immigration. Qu’il y ait des modulations dépendant des régions, il va falloir regarder de quelle manière ça peut se faire », a soutenu Dominique Anglade.