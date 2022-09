« On veut conquérir différents secteurs. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. L’élection est une opportunité de reconquérir la confiance des électeurs », a rappelé Dominique Anglade en entrevue à la radio de Radio-Canada.

(Montréal) Pour prouver que sa stratégie de campagne n’est pas défensive, la cheffe libérale Dominique Anglade a révélé lundi qu’elle cible en particulier cinq circonscriptions qu’elle compte ravir à la Coalition avenir Québec (CAQ).

Tommy Chouinard La Presse

En entrevue à la radio de Radio-Canada, elle a soutenu qu’elle a de « l’ambition », qu’elle ne se contente pas de faire campagne pour sauver les meubles et protéger des bastions.

« J’ai l’intention d’aller conquérir le comté de Sainte-Rose » à Laval et celui de Gatineau en Outaouais, de même que les circonscriptions de Châteauguay, d’Huntingdon et de Soulanges en Montérégie, a-t-elle affirmé. Ce sont toutes des circonscriptions que les libéraux ont perdues aux mains de la CAQ en 2018.

C’est la première fois que la cheffe libérale dresse une courte liste de circonscriptions caquistes qu’elle convoite en particulier. Elle se contentait jusqu’ici de dire qu’elle « joue à l’offensive ».

« On n’est pas dans un mode où on se dit qu’on va faire une campagne sur la défensive, au contraire, a-t-elle dit en entrevue. On veut conquérir différents secteurs. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. L’élection est une opportunité de reconquérir la confiance des électeurs. »

Dominique Anglade se rend à Trois-Rivières pour réitérer une promesse visant à répondre au manque de main-d’œuvre et prendre un bain de foule à la Classique internationale de canots de la Mauricie. Elle fait escale ensuite à Québec, dans Jean-Talon, pour un 5 à 7 avec des militants.