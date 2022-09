La CAQ ne promet plus un médecin de famille à tous les Québécois

(Lévis) La Coalition avenir Québec (CAQ) abandonne l’engagement qu’elle avait pris lors la campagne électorale de 2018 en promettant à tous les Québécois un médecin de famille. Le parti de François Legault promet cette fois-ci de lancer une nouvelle application web, « Votre santé », qui permettrait d’ici quatre ans aux citoyens de prendre un rendez-vous avec le professionnel de la santé approprié à leurs besoins.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Concrètement, la CAQ propose d’utiliser l’actuel Guichet d’accès à la première ligne (GAP), dont le déploiement est en cours, et de le rebaptiser « Votre santé ». D’ici 2026, cette application — qui serait à la fois disponible sur le web, sur les téléphones intelligents, les tablettes et avec un numéro de téléphone — deviendrait le point d’accès unique des patients orphelins et des patients qui ont un médecin pour prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé.

La nuance entre un professionnel de la santé et un médecin est importante : la CAQ mise désormais sur le triage des patients à même l’application, en fonction des raisons qui les mènent à vouloir consulter, pour les diriger vers leur médecin, vers un médecin disponible (s’il s’agit d’un patient orphelin) ou vers un autre professionnel de la santé, comme une infirmière ou un pharmacien, par exemple.

« Il y a eu énormément de discussions avec les médecins pour se rendre compte que finalement […] il n’était pas possible d’avoir un médecin pour chaque patient », a déclaré vendredi le candidat caquiste dans la circonscription de La Prairie et ministre de la Santé Christian Dubé.

« Alors notre engagement maintenant est vraiment [que les Québécois auront accès à] un professionnel de la santé. D’ailleurs, tous les médecins saluent ce changement », a-t-il ajouté, promettant aussi de mener des négociations avec les ordres professionnels pour élargir leur champ de pratique en décloisonnant certains actes jusqu’ici réservés aux omnipraticiens. En date du 15 août dernier, 834 255 personnes étaient inscrites au Guichet d’accès à un médecin de famille et étaient en attente d’une place.

« Votre santé » coûterait 30 millions par année à opérer, estime la CAQ. Le parti renouvelle son engagement de 2018, à savoir que ce rendez-vous serait donné à terme dans les 36 heures suivant la demande.

« Votre santé » regrouperait sous son aile les différents points d’accès qui existent aujourd’hui, comme le Rendez-vous santé Québec ou Clic santé, par exemple. Les citoyens pourraient également y trouver leur dossier médical, s’ils le souhaitent, qui serait aussi rendu disponible pour les médecins spécialistes. La CAQ promet que la plateforme serait pleinement opérationnelle d’ici quatre ans.